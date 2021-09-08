İzmirli genç bilim insanının gurur veren başarısı

Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Ayşegül Kahraman, Avrupa'nın en prestijli teknik üniversitelerinden biri olarak kabul edilen Danimarka Teknik Üniversitesine doktora öğrencisi olarak kabul edildi. “Yapay zekâ yaklaşımlarını kullanarak çoklu enerji sisteminin esnekliğini ortaya çıkarmak” konulu doktora çalışmasına imza atacak genç bilim insanı, 3 yıllık programın bir yılını Çin'in Shenzen kentindeki enstitüde geçirecek.

İzmirli genç bilim insanı Ayşegül Kahraman, 192 yıllık geçmişe sahip 'THE Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda üst sıralarda yer alan Avrupa'nın önde gelen teknik üniversiteleri arasındaki Danimarka Teknik Üniversitesine doktora öğrencisi olarak kabul edildi. Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği ve çift anadal programı ile de Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerini bitiren Ayşegül Kahraman, yüksek lisans eğitimini de aynı alanda yaptı. Enerji sistemleri mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışan Ayşegül Kahraman, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji sistemleri, binalarda enerji sistemleri izleme ve kontrol gibi konularda çalışmalarını yürüttü. “Ana branşımın enerji sistemleri olması ve bu konuya olan ilgimi hiç kaybetmemem, yüksek lisans tezim sırasında ilgilenmeye başladığım yapay zekâ uygulamalarının her geçen yıl daha da yaygınlaşması doktora eğitimim için çalışmak istediğim konuyu belirlememi sağladı” diyen Kahraman, doktoraya kabul sürecini anlattı.

“Kabul aldığımı öğrendiğim günü unutmam mümkün değil”

Ayşegül Kahraman, “Akademik hayatta ilerlemeye karar verdikten sonra doktora için ilgilendiğim alanlarda dünyada söz sahibi üniversiteleri araştırdım. Bu konuda ailem tüm kararlarımı destekledi ve hayallerimin peşinden gitmemi anlayışla karşıladı. Başta lisans eğitimimde birlikte çalışmaya başladığımız Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Emrah Bıyık olmak üzere, tüm bölüm hocalarım da beni hem desteklediler hem de tecrübelerini paylaşarak yol gösterdi. Karmaşık enerji problemlerini, yapay zekâ uygulamaları geliştirerek çözmek istediğime ve bu alanlarda uzmanlaşmak istediğime karar verdikten sonra, ilgili alanlarda açılmış projelere başvuru yapmaya başladım. Birkaç projeye başvurdum ve bu süreçte en çok istediğim üniversiteden de mülakat daveti aldım. İlk mülakatın olumlu geçmesi sonrası, bazı testler ile sonrasında ikinci aşama mülakatı sonucunda projeye ve doktoraya kabul aldığımı öğrendiğim günü unutmam mümkün değil. Böylece Danimarka Teknik Üniversitesi serüvenim başlamış oldu” dedi.

Projesi için Çin ve Danimarka'da çalışacak

3 yıl boyunca doktora öğrencisi olarak çalışacağım projeden de bahseden Ayşegül Kahraman, “Projenin ismi ‘Yapay zekâ yaklaşımlarını kullanarak çoklu enerji sisteminin esnekliğini ortaya çıkarmak'. Projenin bir özelliği de bu 3 yılın 1 yılını Çin'in Shenzen şehrindeki bir enstitüde geçirecek olmam ve programın koşullarını sağlamam halinde Çin Bilimler Akademisi Üniversitesi tarafından da mezuniyet belgesi almaya hak kazanacağım” diye konuştu.

Bugüne kadar hep inandığı şeyin, verilen emeklerin karşılığının bir gün alınacağı olduğunu vurgulayan Kahraman, “Bu yüzden herkesin hayallerinin peşinden gitmesi ve asla pes etmemeleri gerektiğine inanıyorum” diyerek tavsiyede bulundu.