İzmirli gençler “İlk Oyum Erdoğan'a” programında buluştu

AK Parti İzmir Gençlik Kolları'nın düzenlediği “İlk Oyum Erdoğan'a” programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençlerle yol arkadaşlığı yapmaya önem verdiklerini ve yaptıkları işlerde gençlerle yürüdüklerini söyledi. Bakan Varank, 2023 seçimleri için de gençlere seslenerek, “Türkiye'nin istikametine verdiğiniz oyla karar vereceksiniz” dedi.

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları, gençler için “İlk Oyum Erdoğan'a” adlı program düzenledi. Bornova Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak ve çok sayıda genç katıldı.

“Gençlerle yol arkadaşlığı yapmaya çalışıyoruz”

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Biz Türkiye'yi 20 yıldır kalkındırmanın, muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmanın, bu ülkeyi yatırım, istihdam, ihracat ve cari fazlayla büyütmenin derdinde olan siyasi hareketiyiz. İhmal edilmiş bütün alanlarına yatırımlar yaparak, altyapı sıkıntılarını gidererek, katma değerli yatırımlar yaparak Türkiye'yi önümüzdeki yüzyıla Türkiye Yüzyılına hazırlamak için gayret gösteriyoruz. Türkiye Yüzyılının baş aktörleri gençler olacak. Onun için de her fırsatta sizlerle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Gençlerle yol arkadaşlığı yapmaya çalışıyoruz” dedi.

“Araca bindiğinizde ‘vay be bunu Türkler mi yapmış' dedirtecek kadar güzel bir eser ortaya çıkmış”

Bakan Mustafa Varank, geçtiğimiz Cumartesi günü Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'u tanıttıklarını hatırlatarak, “Araca bindiğinizde ‘vay be bunu Türkler mi yapmış' dedirtecek kadar güzel bir eser ortaya çıkmış. Türkiye birinci yüzyıl hikayesi ile ikinci yüzyılda neler yapması gerektiğini kolay bir şekilde anlayabiliriz. Doğru zamanda doğru alana yatırım yapmak ve fırsat alanları değerlendirmek gerekiyor. Bu işi yapan babayiğitler ve özel sektör var. Babayiğitler var ama bu işin arkasında baş babayiğit var. Bu iş olacak derse, tökezlediğinde destek verirse bu sonucu alabiliyorsunuz. Baş babayiğit Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. O buna destek vermeseydi başarılı olmazdık. Bu proje Cumhurbaşkanımızın vizyon projesi. Bunun için de tecrübe gerekiyor, 20 yıl bu ülkeyi yönetmiş olmak gerekiyor. Türkiye'nin Otomobili ile bir vizyon ortaya koydu Sayın Cumhurbaşkanımız. Özel sektör önemli ama siyasi irade de önemli” diye konuştu.

“Türkiye'nin istikametini verdiğiniz oyla karar vereceksiniz”

Teknolojiye ve gençlere yaptırım yaptıklarını belirten Bakan Varank, “Gençlere, geleceğimize yatırım yapıyoruz. İHA'ları üreten ekibin yaş ortalaması 30'un altında. O yüzden biz gençlerle beraber yol yürümenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bugün gençler siyaset yapabiliyor, meclise girip vekil olabiliyorlar. Biz iktidara geldiğimizde seçilme yaşı kaçtı biliyor musunuz? 2002'de Türkiye'de seçilme yaşı 30'du. Burada vizyon ortaya koydu Cumhurbaşkanımız, önce 25'e sonra 18'e indirdi. 18 yaşında milletvekili seçilebiliyor gençlerimiz. 18'e indireceğiz dediğimizde muhalefet ‘TBMM'yi çoluk çocukla mı dolduracaksınız' dediler. Biz gençlerle yürümenin doğru olduğuna inanan bir siyasi hareketiz. 2023 seçimleri yaklaşıyor. Türkiye'nin istikametinin ne olması gerektiği konusunda karar vereceğiz. Kritik bir karar vereceğiz. Türkiye'nin istikametine verdiğiniz oyla karar vereceksiniz. Türkiye, büyük mücadelelerle bu noktaya geldi, hiçbir imkan Türkiye'nin önüne altın tepside konulmadı. Vesayetle, darbeyle mücadele ederek bu noktaya getirdik. Kendi kendine yetebilen bir ülkeden bahsediyorsak, büyük mücadele ile bu noktaya geldi. Vereceğiniz oylarla Türkiye kendi kendine yetebilen bir ülke mi, kendi teknolojisini yapan, ileri teknoloji yatırım yapan bir ülke mi olacak yoksa başkalarından aldığı teknolojiyi kullanan ülke mi olacak? Buna karar vereceksiniz” ifadelerini kullandı.

"Gençleri figüran olarak kullanıyorlar"

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan ise, “İzmir'de ‘ilk oyum Erdoğan'a ilk oyum AK Parti'ye diyoruz. Biz mahalle mahalle, lise lise, üniversite üniversite çalışırken, 2023 hedefine bu kadar odaklanmışken daha karşımızdakilerin adayı belli değil. Onlar kuru hesapların peşinde. Bu memleketin gençlerine söyleyebilecekleri en ufak bir şey yok. Varsa işleri yalan dolan. CHP milletvekili, onurumuz Türk Silahlı Kuvvetlerine çok ağır bir iftira attı. AK Parti Gençlik Kolları olarak İzmir'den şiddetle kınıyoruz. Gençlerin partisiyiz biz diyorlar ama etrafında bir tane genç görüyor musunuz, yok. Sayın Cumhurbaşkanımız 27 kez gençlerle bir araya geldi. Bir tane genç milletvekilleri dahi yok. Gençleri figüran olarak kullanıyorlar” dedi.