İzmirli iç mimarlara mesleki gelişim katkısı

Protokol kapsamında İçmimarlar Odası'nın üyeleri ve yakınları lisansüstü eğitim alma imkanı buluyor.

Selçuk Yaşar Kampüsünde gerçekleştirilen törene, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, İçmimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Tülin Gazi, dernek yönetim kurulu üyeleri, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cüneyt Güzeliş, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeynep Tuna Ultav ve akademisyenler katıldı. Yaşar Üniversitesinin belediyeler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, İçmimarlar Odası üyelerinin de yeni bilgilerle mesleki yenilenme fırsatı yakalayacaklarını söyledi. Rektör Dinçer, üretilen bilim ve bilgiyi paylaşarak İzmir için eğitim işbirliklerine devam edeceklerini belirtti.

Mesleki gelişime katkı

Öğrencileri daha eğitim alırken sektöre hazırlamak için Yaşar Üniversitesi ile birçok ortak etkinlik ve işbirliği yaptıklarını ifade eden İçmimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Tülin Gazi, hem kent için hem de mesleki gelişim için böylesi işbirliklerine ihtiyaç olduğunu kaydetti. İmzalanan protokol kapsamında oda üyeleri ve birinci derece yakınları, üniversitenin fen bilimleri ve sosyal bilimler enstitülerindeki lisansüstü eğitim programlarında çeşitli imkanlardan faydalanabilecek.

Tecrübe ediniyorlar

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeynep Ultav da bugüne kadar öğrencilerini sektöre hazırlamak için oda ile birlikte çeşitli etkinlikler ve projeler düzenlediklerini, oda yetkililerinin öğrenci projelerinin jürilerinde de yer aldığını belirterek, “Öğrenci üyeler projesi sayesinde, meslek odası üyesi olma tecrübesini de yaşıyorlar. Bu protokolle de birçok iç mimar, eğitimlerine lisansüstünde devam edecektir” diye konuştu.