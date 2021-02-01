İzmirli iş adamı kombine ameliyatla sağlığına kavuştu

Dr. Hünkar Batıkhan tarafından gerçekleştirilen kombine ameliyatla sağlığına kavuştu.

İzmirli iş adamı Arif Saylığ, uzun yıllardır horlama, burun tıkanıklığı ve uykuda nefes darlığı problemleri yaşıyordu. Arif Saylığ, artan şikayetleri üzerine Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hünkar Batıkhan'a başvurdu. Dr. Batıkhan, hastanın muayenesi yaptı ve daha sonra kombine ameliyata karar verildi.

Hastanın problemlerinin kombine ameliyatla giderildiğini belirten KBB Uzmanı Op. Dr. Hünkar Batıkhan, "Aynı anda burun içinin düzeltilmesini, burun etinin radyofrekansla küçültülmesini ve bunun estetikle birleştirilmesini sağlarken; küçük dil kısaltma ve yumuşak damak asma işlemlerini de tek ameliyatta gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Bazı hastalarımızda hem burun hem de genizde sıkıntı olabiliyor"

Bazı hastaların nefes alma problemlerinin sadece burundaki sorunlardan kaynaklı olduğunu düşündüğünü belirten Dr. Batıkhan, "Bazı hastalarımızda hem burun hem de genizde sıkıntı olabiliyor. Hastalar bazen farenjit olduğunu bazen ise burun etinin kendilerini engellediğini zannederek, ‘Nefes alamıyorum, tıkanıyorum, horluyorum' gibi şikayetlerle bizlere başvuruyorlar. Bu hastalar arasından burnunda sıkıntı yakaladığımız hastalarımız elbette ki var; ancak burundaki sorunun yanı sıra yumuşak damak dediğimiz bir problem de hastalarda benzer şikayetlere sebep olabiliyor. Damağın aşağıya doğru sarkması anlamına gelen yumuşak damak rahatsızlığı, nefes alamama ve beraberinde gelen sorunlara neden olabilir. Yumuşak damağın yanı sıra uzun küçük dil problemi olan hastalarımızın küçük dillerinde de bu problemleri aşmak için kısaltmaya gidiliyor. Hastamız Arif Bey'in de bize geldikten sonra yaptığımız muayene ve tetkiklerinde bu sorunların hepsini yaşadığını gördük. Gerçekleştirdiğimiz kombine ameliyatla, tüm şikayetlerini giderdik" dedi.

"Yeniden doğdum"

Ameliyat sonrası kendini adeta yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyleyen Saylığ, şunları söyledi:

"Sabahları kalktığımda dünyanın en mutsuz insanıydım. Hiç uyuyamamış gibi, sinirli ve yorgun kalkardım. Nefes alamıyordum. Son dönemde kendi horlamamı duymaya başlamıştım. Uzun yıllar farenjit tanısı konularak ilaçla eve gönderildim. Hünkar hocamın yaptığı muayenenin ardından ise birden fazla rahatsızlığım olduğunu öğrendim. Ve hiç düşünmeden sağlığıma kavuşmak için ameliyat olmaya karar verdim. Operasyondan sonra adeta yeniden doğdum. Uykum düzene girdi, horlamalarım sona erdi. Artık gündüzleri daha dinç bir şekilde yaşamımı sürdürüyorum. Ameliyatın ardından sinirlilik halim de sona erdi. Sorunlarımın hepsinden kurtulduğum için çok mutluyum. Hocama teşekkür ederim."