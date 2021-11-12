İzmirli iş adamları Azerbaycan'a gidiyor

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, 14-17 Kasım 2021 tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek 25. Uluslararası İş Forumuna (IBF) İzmirli iş adamları ile çıkarma yapacaklarını söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Türkiye'den üç özel uçakla 500 iş adamının katılacağı, bini aşkın iş adamı ve yatırımcının bir araya geleceği, MÜSİAD tarafından 25'inci kez Azerbaycan ile düzenlenecek olan Uluslararası İş Forumunun (IBF - International Business Forum) birçok ikili iş görüşmesine ev sahipliği yapacağını bildirdi.

MÜSİAD İzmir Şubesinin, pandemi öncesinde 3-6 Kasım 2019 tarihleri arasında 30 kişilik heyetle, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a iş gezisi düzenlediklerini ifade eden Saygılı, İzmir'den geniş katılım sağlayacakları Uluslararası İş Forumunun hem Türkiye hem de Azerbaycan açısından sevindirici gelişmelerin habercisi olacağını kaydetti.

Saygılı, “MÜSİAD ailesi olarak 'tek millet, iki devlet' ruhuyla Azerbaycan-Türkiye gardaşlığını iş insanlarımız arasındaki hasbi ilişkileri güçlendireceğimiz 25. Uluslararası İş Forumuna İzmirli iş insanlarıyla çıkarma yapacağız. Geniş katılımlı bu forumla Azerbaycan'ın sahip olduğu ticaret ve yatırım potansiyelini yakından görmüş olacağız. Kanada, Türkiye, Avrupa, ABD, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile Rusya'dan bin seçkin iş insanıyla Bakü'de bir araya geleceğiz. Sanayiden turizme, enerjiden inşaata, gıdadan tarıma, hayvancılıktan turizme, lojistikten ve sağlık sektörüne varıncaya kadar birçok sektörde ayrıcalıkların anlatılması için sektörel toplantılar yapacağız. Program kapsamında fabrikalara yönelik sunumlar ve ziyaretler düzenlenerek katılımcıların saha çalışmalarını bizzat gözlemlemesi sağlanacak. Bu organizasyon ile Azerbaycan pazarı hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağımıza ve bölgesel fırsatlara dair farkındalığımızın artacağına inanıyorum" dedi.