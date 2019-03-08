İzmirli kadınlara sürpriz

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle tramvay yolcusu kadınları çiçeklerle karşılayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Fahrettin Altay ile Konak arasındaki sefere katılarak vatandaşlarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu özel gün nedeniyle yine bir toplu ulaşım aracını tercih eden Başkan Kocaoğlu, 8 Mart kutlaması yaptığı kadınlara çiçek dağıtırken, erkekleri de pas geçmedi. Başkan'ın erkek yolculara yaptığı “Kadınlara iyi davranın, nezaketli olun" uyarıları gözden kaçmadı. Başkan Aziz Kocaoğlu'nun elinden çiçek alan İzmirliler, güne keyifli ve moralli bir başlangıç yaptı.