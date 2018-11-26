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İzmirli model sokak hayvanlarının umudu oldu

İzmir’de yaşayan model Hülya Acar, sokakta yaşayan hayvanların umudu oldu.

İzmir'de yaşayan model Hülya Acar, sokakta yaşayan hayvanların umudu oldu. Acar, kış mevsimi nedeniyle sokaklarda temel ihtiyaçlarını karşılayamayan sokak hayvanlarına mama dağıtıyor.


Birçok dizi ve filmden teklif alan İzmirli model Hülya Acar, son günlerde kış mevsimi nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılayamayan sokak hayvanları için mücadele veriyor. Genç modelin bu örnek davranışı ve göstermiş olduğu duyarlılık sayesinde, birçok hayvansever sokağa dökülerek sokak hayvanlarına yardım ediyor. Tek tek bütün hayvanları elleriyle besleyen güzel model Acar, bütün sokak hayvanlarının yaşamaya ihtiyacı olduğunu ve insanların da onlara yardımcı olmaları gerektiğini vurguladı.

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