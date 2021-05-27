İzmirli müzisyenden pandemiyi anlatan single

İzmirli Müzisyen Tuğrul Öztürk'ün "İnsanoğlu" isimli ilk single çalışması tüm dijital platformlarda yayınlandı. Bu çalışmasını hayatında bir dönüm noktası olarak nitelendiren Öztürk, "Şarkının bazı bölümleri pandemideki ruh halimizi anlatıyor" dedi.

Müziğe olan ilgisinin 15 yaşında lise yıllarıyla birlikte başladığını ifade eden İzmirli Müzisyen Tuğrul Öztürk, "İnsanoğlu" isimli ilk single çalışması tüm dijital platformlarda yayınlanırken, müzisyen Öztürk bu single de pandemiyi anlattı.

Albümü hakkında bilgi veren Öztürk, "Albüm 10 şarkıdan oluşuyor ve içerisinde yer alan söz, müzik ve düzenlemelerin tamamı bana ait. Çıkış şarkımın sözlerini yazarken pandemideki ruh halimin de etkili olduğunu söyleyebilirim. Şu an yayında olan 'İnsanoğlu' isimli şarkımın sözlerini ve klibini incelediğinizde pandeminin izlerini görebilirsiniz. Klibi animasyon olarak tasarlamamızın da sebebi bu. Şu anda birtakım şeylerin değerini daha iyi anladığımızı düşünüyorum. En büyük temennim pandeminin bir an önce son bulup özlemini duyduğumuz eski günlerimize geri dönmemiz” diye konuştu.

Özel çocuklara müzik eğitimi

Buca ilçesinde özel çocuklara müzik dersi veren ve onların hayatına dokunan Öztürk, sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem veriyor.

Öztürk konuyla ilgili, “İnsan hayatında bazı dönüm noktaları vardır. Beş yıl önce gelen bir telefon aramasıyla benim de hayatım değişti. Beni arayan arkadaşım; 'Özel çocuklara müzik eğitimi vermek ister misin?' diye sordu. Hiç düşünmeden 'evet' dedim, ilk çalışmaya başladığım andan itibaren ne kadar doğru bir karar verdiğimin farkına vardım ve tüm yaşamım değişti. Bu aşamadan sonra aralarında Avrupa Birliği projelerinin de yer aldığı pek çok organizasyonda aktif olarak rol aldım ve eğitmenlik yaptım. Öğrencilerimle birlikte de konserler verip televizyon programlarına konuk olduk” şeklinde konuştu.