İzmirli öğrenciler madalyaya doymuyor

Dereceye giren öğrenciler, İzmir adına da gurur kaynağı oluyor.

Buca Atatürk Spor Lisesi öğrencisi Elif Ceren Şanlı, 22-29 Ocak tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 52kg K1 branşında Türkiye şampiyonu oldu. 81 ilden yaklaşık 6 bin 500 sporcunun katılımı ile gerçekleşen turnuvalarda şampiyon olan Şanlı, en büyük isteği olan Türkiye'yi, Avrupa şampiyonasında temsil etmek hedefine ulaştı. 1-29 Ocak tarihleri arasında Şanlıurfa'da 7 bin sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda ise İzmir Atatürk Spor Lisesi öğrencisi Azra Budak, ikincilik elde etti. 55 kg kick light branşında 5 maça çıkan Budak, önümüzdeki aylarda Uluslararası Dünya Kupası'na katılım sağlayacak. İzmir'e bir madalya da satranç şampiyonasından geldi. Toplam katılımcı sayısı 2 bin 304 olan; antrenör, veli ve yöneticilerle 8 bini aşan satrançsever, Antalya Belek'te, Türkiye Satranç Şampiyonası için bir araya geldi. Bornova Anadolu Lisesi'nden 9. sınıf öğrencisi Mert Ceyhan, şampiyonada 15 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu olup, Türkiye'yi yurt dışında temsil etme başarısını yakaladı. Bornova Anadolu Lisesi Satranç Kulübü Danışman Öğretmeni Fatma Özgür danışmanlığında başarıya ulaşan Ceyhan, Rodos'ta Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağı temsil edecek.