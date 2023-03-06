İzmirli öğrenciler ve akademisyenler ilk yardım eğitimlerini tamamladı

Kursa 106 öğrenci ve akademik personel katıldı.

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler büyük yıkıma yol açarak binlerce can kaybına sebep oldu. Uzmanlar, deprem sonrası bilinmesi gereken ilk yardım kurallarının hayat kurtardığına vurgu yapıyor. İlkyardım teknikleri yeterince bilinmezse hayat kurtarmak istenirken yaralanmalar meydana gelebiliyor. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nda, ilk yardım konusunda öğrencilerin ve akademisyenlerin bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla Konak Kaymakamlığı ve Konak Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde “İlk Yardım Kursu” düzenlendi.

On iki oturumda düzenlenen kursa toplamda 106 öğrenci ve akademik personel katılım gösterdi. Kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere ve akademik personele E-devlet onaylı kurs bitirme belgesi düzenlendi.

İlk oturumu İKMYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Damla Güzeldere Aydın'ın açılış konuşması ile başlayan kurs, Dr. Öğr. Üyesi Şule Olgun, Öğr. Gör. Tülin Karakoç, Öğr. Gör. Veysi Kortak ve Hamza Yılmaz Hiyen tarafından gerçekleştirildi.