İzmirli pandomimcinin Tunus'da büyük başarısı

İzmirli pandomim sanatçısı İlker Kılıçer, Tunus'ta düzenlenen Pour Enfants Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali'ne katıldı. Üç ayrı şehirde beş performans sergileyen sanatçı, Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

İtalya, Polonya, Mısır, Lübnan, Fransa, Cezayir, Hong Kong ve Japonya'dan ekiplerin de yer aldığı Pour Enfants Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali, Tunus'ta düzenlendi. Festivale, İzmirli pandomim sanatçısı İlker Kılıçer de Karşıyaka Belediyesi'nin destekleriyle katıldı. Kılıçer, dramaturgluğunu Dr. Fatma Keçeli'nin, kukla tasarımını Ezgi Or'un yaptığı Mimdo's Call (Mimdo'nun Aradığı) isimli pandomim oyunuyla herkesin beğenisini kazandı. Türkiye'yi başarıyla temsil eden İlker Kılıçer, "El Keff, Siliana ve Hammam Lif şehirlerinde performanslar sergiledim. Pandomim sanatının çoğulluğunu, kapsama alanındaki sonsuzluğunu bir kez daha görmüş oldu Tunus'un yoksul bölgelerindeki çocuklar; ayrıca Tunus'un Ben Arous şehrinde 16-20 Mart tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Clown Festivali'nden de resmi davet mektubu aldım. Tunus oyunumuzu çok sevdi. Biz de Tunus'u" dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da, Kılıçer'in başarısına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil etmeyi sürdüren sanatçımızı yürekten kutluyorum. Karşıyaka Belediyesi olarak, sanatın ve sanatçının destekçisi olmayı sürdüreceğiz."