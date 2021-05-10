İzmirli STK'lardan İsrail'e tepki

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK), İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanlara saldırılarına tepki gösterdi. İSTOK Başkanı Ali Mamak, “Mescid-i Aksa için kanımızı akıtmaya ve canımızı vermeye hazırız” dedi.

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK), 7 Mayıs Cuma günü yatsı namazının ardından İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa içerisine girerek namaz kılan Müslümanlara saldırıda bulunmasına tepki göstermek için Konak Meydanı'nda toplandı. Yaklaşık 200 kişilik grup, sloganlar atarak İsrail'e tepki gösterdi. Filistin ve Mescid-i Aksa için edilen duaların ardından İSTOK Başkanı Ali Mamak basın açıklaması yaptı. Mamak, İsrail'in hukuksuz saldırılarında yaklaşık 200 Müslüman'ın yaralandığını belirterek, saldırıların Mescid-i Aksa ile sınırlı kalmadığını ve özellikle Ramazan ayında yapıldığını söyledi. Mamak, “Mescid-i Aksa, Müslümanların kırmızı çizgisidir. Efendimiz (sas), 'Mescid-i Aksa'ya kandillerinde yakılmak üzere zeytinyağı gönderin' buyurmuşlardır. Zeytinyağı bir semboldür. Bize düşen tarih boyunca vahyin, tebliğin ve mücadelenin merkezi olmuş bir beldeye sahip çıkmak, oranın bir İslam şehri olması için her türlü desteği o topraklara vermektir. Kudüs coğrafyamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü Kudüs demek Mekke demektir, Medine demektir. Kudüs demek Şam, Bağdat, Kahire, Tahran, İstanbul demektir. Kudüs'e sahip çıkmak, İstanbul'a, Bağdat'a, Şam'a, Tahran'a, Beyrut'a, Kahire'ye ve Mekke'ye sahip çıkmaktır” dedi.

"İsrail kurulduğu günden itibaren sistematik biçimde işgal ve soykırım suçları işlemektedir"

Uluslararası örgütlerin, kurumların İsrail'in kural tanımaz tavrına karşı bir araya gelmesi gerektiğini ifade eden Mamak, “Bu kurumlar İsrail'in tavrına karşı sessizliğini koruduğu müddetçe bu saldırılar devam edecek, Filistin'de barıştan ve uzlaşıdan söz etmek mümkün olmayacaktır. Geçmişin acılarını Müslümanlar üzerinden ödetmeye çalışan İsrail, Filistin toplumunun varlığını hiçe saymakta ve kurulduğu günden itibaren sistematik biçimde işgal ve soykırım suçları işlemektedir. BM, UNESCO, IIT nezdinde yürütülen süreçlere ilave olarak tüm insanlar ve uluslararası kurumlar birlikte hareket ederek Siyonistlerin oldubittilerini önleyecek girişimleri artırmalıdır” diye konuştu.

“Mescid-i Aksa için kanımızı akıtmaya ve canımızı vermeye hazırız”

Mamak, tüm Türkiye'de Kudüs dostları ile birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına karşı çıktıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

”Tüm Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Tüm dünyadaki insanları, uluslararası mekanizmaları ve adaleti ve hukuku savunan herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı bu işgal adımlarını durdurmaya çağırıyoruz. Bundan sonra söz bitmiştir artık. Bu zalimlere anladığı dilden konuşma vaktidir. TBMM toplanmalıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplanması sağlanmalıdır. Ordumuz teyakkuz haline geçmelidir. Allah için yola çıkanın yardımcısı Hazreti Allah'tır. Milyonlarca Kudüs gönüllüsü olarak yola çıkmaya, Aksa için kanımızı akıtmaya ve canımızı vermeye hazırız. Kudüs özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz. Özgür bir Filistin ve özgür bir Mescid-i Aksa için gerekirse canlarımızı ortaya koyacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz.”