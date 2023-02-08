İzmirli taksiciler depremzedeler için seferber oldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin ardından İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası da harekete geçerek, İzmir'deki tüm taksi duraklarını depremzedeler için yapılacak yardımların toplama noktası olarak belirledi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem sonrasında İzmir'den deprem bölgesine yardımlar hız kesmeden gönderilirken, bir adım da İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından geldi.

Yaşanan depremin 10 il ve en az 200 ilçeyi etkilediğini ifade eden İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, “Yüzyılın depremini yaşadık. Gün birlik olma günü. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olarak İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve sivil toplum kuruluşlarının başlattığı kampanaya katılıyoruz. Esnaflarımıza mesajları attık nakdi yardımlar için, AFAD'ın hesap numaralarını verdik. Esnafımız buraya yardımlarını yapıp dekontlarını bize gönderiyor” dedi.

Nakdi yardımların dışında yapılacak ayni yardımların toplanması için ise İzmir'deki taksi duraklarını toplama noktası olarak belirlediklerini söyleyen Anık, “İzmir'de 300'den fazla durak ve yazıhanemiz var. Esnaf arkadaşlarımız ayni yardımlarını buraya bırakabilecek. Özellikle kullanılmamış olması konusunda uyarı yaptık. Vatandaşlarımız da yardımlarını taksi duraklarımıza bırakabilecek. Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde olduğunu göstermemiz lazım. Hem kendi esnafımız hem de mahalledeki vatandaşlarımız ayni yardımlarını taksi duraklarımıza bırakabilecek” diye konuştu.

Anık, taksi duraklarında ve yazıhanelerde toplanan yardımların daha sonra AFAD'a ulaştıracaklarını söyledi.