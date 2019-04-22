İzmirli tasarımcı Adana'daki yarışmada birinci oldu

İzmirli tasarımcı Özlem Minaz Çelebi, Adana'da 7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında düzenlenen kostüm tasarım yarışmasında birinci oldu.

Adana'da bu yıl "Nisan'da Adana'da" temasıyla 7.'si düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında kostüm tasarım yarışması yapıldı. Final defilesinde tasarımcılar farklı uygarlık veya uluslardan örnek aldıkları kraliçelerin tarihte nasıl önemli işler yaptıklarını tasarımları ile ifade ederek, günümüzde kadınların her alanda daha aktif olması için sosyal bir mesaj verdiler. Yarışmada İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Tasarım Bölümü'nde usta öğretici olarak çalışan Özlem Minaz Çelebi, tasarımı ile birinci olarak ödülü İzmir'e getirdi.

''Zenobia esin kaynağım oldu''

Yarışmanın tarihe iz bırakmış Anadolu medeniyetlerindeki kraliçelerden esinlenebilecek bir yarışma olduğunu ifade eden Çelebi, ''Araştırmalarım sonucunda verdiği cesurca savaşlar sonunda Romalılara yenik düşüp esir olan Palmyra (Bugünkü Suriye) Kraliçesi Zenobia esin kaynağım oldu. Son zamanlarda da gündemde olan Ortadoğu savaşlarıyla birlikte dünya kültür mirası Palmira Antik Kenti'nin yıkılması birçok kişi gibi beni de derinden üzmüştü. Zenobia'nın bastırdığı paralardaki sembollerin anlamları, soylu bir kökenden gelirken köle yapılmış olması, mantık, zarafet ve güzelliğiyle esaretteyken dahi altın zincirlere vurulmasıyla alakalı bir bölüm okudum. Bu yarışmanın konseptine de uygun olacağını düşündüğümden Zenobia'nın paralarındaki hilal, buğday, sekizli güneş ve kerkenes kuşundan ilhamla tasarımımı oluşturmaya karar verdim. Tasarımımda taç yapraklarını sekiz köşeli güneş, kafaya oturan ve aşağı bakan kısmı hilal, omzuna oturttuğum dönemin inanış sembollerinden kerkenes kuşu ve elindeki asayı sekiz ışıklı Şems (adaleti koruyan Themis) olarak betimledim. Sonrasında Adana Portakal Çiçeği Festivali'ni yansıtacağını düşündüğüm bir doku oluşturarak, tacın ön kısmına yerleştirdiğim keçelerle portakal görünümü oluşturdum. Birincilik beni çok mutlu etti'' dedi.