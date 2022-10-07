İzmirli tasarımcılar Türkiye birincisi

İzmirli tasarımcılar Erdem Batırbek ve Keremcan Kırılmaz, hayal gücünü kullanarak gerçekleştirdikleri ‘uzayda yaşam alanı' tasarımıyla Türkiye Ay Üsleri Ulusal Fikir Yarışmasında birinci oldu. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu Erdem Batırbek ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mimarlık mezunu Keremcan Kırılmaz, 2050 yılında uzayda nasıl bir yaşam merkezi kurulabileceğinden yola çıkarak geliştirdikleri özel tasarımlarla 25 bin liralık ödülünde sahibi oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezinin (GUHEM) iş birliğiyle düzenlenen yarışma; lise-ortaöğretim öğrencileri, üniversite öğrencileri ve profesyonel olmak üzere 3 farklı kategoride gerçekleştirildi.

Finale kalan 13 iddialı projenin yer aldığı profesyonel kategoride yarışan Batırbek ve Kırılmaz, tüm rakiplerini geride bırakarak ödülü İzmir'e getirdi.

Kariyerini İzmir'de üst düzey bir şirkette sürdüren İEÜ'lü Erdem Batırbek, çocukluğundan beri bilim kurgu ve uzaya büyük merak duyduğunu, bu durumun yarışmaya katılmasında da etkili olduğunu söyledi.

Yarışma için yaklaşık 3 ay çalıştıklarını ifade eden Batırbek, “Arkadaşım Keremcan da, tıpkı benim gibi uzay meraklısı ve bu alanı takip etmeyi çok seviyor. İkimiz de bilim kurgu filmlerini izliyor, uzay konusunda sık sık makaleler okuyor, dünyada yaşanan gelişmeleri takip ediyoruz. Türkiye Ay Üsleri Ulusal Fikir Yarışmasından haberdar olduğumuzda, tam bize göre bir yarışma olduğunu düşünerek tereddüt etmeden katılım sağlamak istedik. Birinci olacağımıza çok inanıyorduk, bunu başardığımız için mutluyuz” dedi.

"Uzaya gitsek ne isterdik diye düşündük"

Batırbek, sözlerine şöyle devam etti:

“Yarışmada, uzayda bir koloni kurulmak istense, nasıl bir yerleşim alanı oluşturulabileceği üzerinde duruldu. Biz de Keremcan ile önce, ‘Acaba biz uzaya gitsek, orada nelerin olmasını isterdik' diye düşündük. Konuştuk, birlikte düşündük ve en sonunda da aşama aşama tasarım aşamasına geçtik. Acele etmedik, hassas davrandık. Sonuç olarak içimize sinen bir çalışma oldu. Hayal gücü ve uzay konusunda bilgi sahibi olmak, yarışmada bizi öne çıkaran noktalar oldu. Diğer çalışmalar da çok güzeldi. Birçok değerli proje arasında, jüri tarafından birinci seçilmek bize gurur verdi.”