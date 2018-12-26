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İzmirli ünlü modacı ödülünü aldı

"Yılın En İyi Tasarımcısı Ödülü", İzmirli ünlü modacı Pınar Bent’e verilirken, yaptığı tasarımlar ile fark oluşturan güzel modacı Bent, "Bana güvenen bütün gelin adaylarına teşekkür ediyorum" dedi.

"Yılın En İyi Tasarımcısı Ödülü", İzmirli ünlü modacı Pınar Bent'e verilirken, yaptığı tasarımlar ile fark oluşturan güzel modacı Bent, "Bana güvenen bütün gelin adaylarına teşekkür ediyorum" dedi.


Çizgileri ve modelleri ile tanınan ünlü modacı Pınar Bent, her yıl Gelin ve Damat Dergisinin düzenlediği programda, "Yılın En İyi Gelinlik Tasarımcısı" olarak ödül almaya hak kazandı. Güzel modacı, İstanbul'daki Fuat Paşa Yalısı'nda düzenlenen törende ödülünü aldı. Tasarımları ve başarısıyla dikkat çeken Bent, ödülü aldığı için mutlu ve gururlu olduğunun altını çizdi.


Yurt içi ve yurt dışında gelinliklerinden sıkça bahsettiren Pınar Bent, "Bir İzmirli olarak İstanbul'da bu ödülü almak benim için çok önemliydi. Şahsım adıma gurur verici bir ödül bu. Genç kızlarında bana olan güvenine güven katmış olduğuma inanıyorum" dedi.

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