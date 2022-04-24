İzmirli üreticiye kuzu büyütme yemi desteği

Köylüye kuzu büyütme yemi dağıtan Soyer, küçük üreticiyi destekleyerek kuraklık ve yoksullukla mücadele ettiklerini, böylece kentlinin de sağlıklı gıdaya kavuştuğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu, üreticiye umut oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tire'de kuzu büyütme yemi dağıttı. 23 mahalledeki 81 üreticiye toplam 4 bin 654 çuval yem verildi. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Sonuna kadar size sahip çıkacağız. Küçükbaş hayvancılığı destekleyerek kuraklık ve yoksullukla mücadele edeceğiz. Birbirimize kenetlenmemiz lazım. Her biriniz çok kıymetlisiniz” diye konuştu.

"Bu işte başarılı olmak istiyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesinin verdiği destekler sayesinde nefes aldıklarını söyleyen üretici Songül Başkan, “Ben ön lisans mezunuyum. Süt ve süt ürünleri mezunuyum. Evlendikten sonra buraya geldim. Önceden başka bir yerde çalışıyordum. Sonra eşimle kendimiz ve çocuklarımız için bir adım atmaya karar verdik. Bunun için de bize en uygun yer olan Tire'de hayvancılığa başlamaya karar verdik. Koyunlarımız var. Sizin desteğinizle keçi de besliyoruz. Bu işte başarılı olmak istiyoruz. Bunu da sizin desteğiniz sayesinde yapacağız” dedi.

Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Köy Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ile eşi Necibe Atakan, Ödemiş Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar ile eşi Filiz Yılmazlar, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ile eşi Selma Eriş, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Tire Süt Kooperatifi Başkanı Osman Öztürk, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, üreticiler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.