İzmirli yetiştiricilerin sorunları ayrıntılı raporla Bakan Kirişçi'nin masasında

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'yi, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile birlikte makamında ziyaret eden AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, Seferihisar başta olmak üzere İzmirli tüm yetiştiricilerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili bir raporu Bakan Kirişci'ye iletti.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın Seferihisar'daki Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Süt Toplama Merkezi ziyareti ile gündeme gelen, İzmirli yetiştiricilerin sorunlarını içeren rapor, Milletvekili Bölünmez Çankırı'nın talebi ile genişletildi. AK Parti Seferihisar İlçe Yönetim Kurulu Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hazırlanan, AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın'ın il ve İlçe Tarım Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlarla yaptığı istişarelerle genişletilen raporda, Seferihisar başta olmak üzere tüm İzmirli yetiştiricilerin yaşadığı sorunlara ve çözüm önerilerine odaklanıldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye ziyarette bulunan AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, hazırlanan raporu takdim ederken, görüşmede sezon öncesi acil yapılması gerekenlere vurgu yaptı.

"Sorunları kaynağını tespit etmek ve çözüm önerisi getirmek için çalışma grubu oluşturduk"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye gerçekleşen ziyaret ve sunulan rapor ile ilgili bilgi veren AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, Seferihisar'ın potansiyeline dikkat çekti. Seferihisar'ın turizm, tarım ve hayvancılık alanında İzmir içinde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Başkan Aydın, “Seferihisar'ın hayvancılık alanında tarihsel ve stratejik bir konumu var. Tarım Kredi Kooperatiflerinin 2 yıldır devam eden süt ve süt ürünleri alanında projenin merkezi konumunda yer alıyor. Seferihisar'da toplumun birçok kesimiyle olduğu gibi çobanlarıyla da yakın mesai içindeyiz. Bize ulaşan sorunları kaynağını tespit etmek ve çözüm önerisi getirmek için çalışma grubu oluşturduk. İl Tarım Müdürlüğümüz başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarla istişare ettik. Seferihisarlı çobanlarımızın sorunlarını çözmek için çıktığımız yolda bu sorunların sadece Seferihisarlı yetiştiricilerle sınırlı olmadığını İzmir hatta Çanakkale, Balıkesir de dâhil kuzey ege açısından hayati olduğunu gördük. Bu yolculukta Milletvekilimiz Ceyda Bölünmez Çankırı'nın da büyük desteğini gördük. Hem ilçe teşkilatı hem de Seferihisarlılar olarak kendisine müteşekkiriz” dedi.

AK Parti Seferihisar İlçe Teşkilatı olarak yaşanan sorunların çözümü, proje geliştirme ve yatırım kazandırma noktasında büyük başarılara imza attıklarını, bu alanda Türkiye'de az görülen örneklerden biri olduğunu vurgulayan Başkan Aydın, şöyle devam etti:

"AK Parti Seferihisar Teşkilatı olarak sorunların tespiti ve çözümünde, proje geliştirme ve yeni yatırımlar kazandırma noktasında ciddi başarılara imza atıyoruz. Türkiye'de bir belediye desteği olmadan hatta İzmir Büyükşehir Belediyesinin engelleme çabalarına rağmen bu boyutta bir başarıya ulaşmanın çok fazla örneği yok. Bize en çok gelen soru bu başarını sırrı ne şeklinde. Bu başarının en büyük sırrı halkımızın desteğidir. Her gün, her an Seferihisar'ı dinliyoruz. Toplumun tüm kesimleriyle irtibat halindeyiz. Toplum temsilcileriyle beraber yürüttüğümüz projeler ve faaliyetler her geçen gün artıyor. Siyasi görüşü ne olursa olsun bir kişi ilçe teşkilatımıza gelip kişisel ya da toplumsal sorununu bize iletiyor. İlçe Teşkilatımız bu sorunları önyargısız ve çözmek adına yakından ilgileniyor. Bu sorunlar ilçe teşkilatımızın deneyimi ile projelere ve yatırımlara dönüşüyor.”