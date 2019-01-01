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İzmirliler 2019'u coşkuyla karşıladı

İzmirliler, 2019 yılına Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlamalarla "Merhaba" dedi.

İzmirliler, 2019 yılına Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla "Merhaba" dedi.


İzmir'de yeni yol kutlamalarının adresi yine Cumhuriyet Meydanı oldu. 2019'u karşılamak isteyen İzmirliler, soğuk havaya rağmen meydanı hınca hınç doldurdu.


İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlikte vatandaşlar, Dj Mano'nun verdiği konserle eğlendi. Müziğe ritm tutarak eşlik eden vatandaşlar, özel anı da cep telefonlarıyla fotoğraflar çekerek kaydetti.


Yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan cep telefonlarının ışığı eşliğinde 10'dan geriye doğru sayan vatandaşlar, yakınlarına ve arkadaşlarına sarılarak, yeni yıl sevincini yaşadı.


Yılbaşı kutlamalarının yoğunlaştığı meydanda polis, İzmirlilerin huzurla yeni yıla girmesi için geniş güvenlik önlemi aldı.

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