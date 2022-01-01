İzmirliler 2022'ye müzikle girdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından “İzmir'in yeni yüzyılı başlıyor” sloganıyla hazırlanan program kapsamında kentin farklı noktalarında ünlü isimler sahne aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir yılı geride bırakan yurttaşların yeni yılı umutla karşılaması için farklı noktalarda etkinlikler düzenledi. “İzmir'in yeni yüzyılı başlıyor” sloganıyla hazırlanan program kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda, saat 21.00'de “DJ Bey”, 22.30'da ise DJ Suat Ateşdağlı sahne aldı. DJ performansıyla eş zamanlı olarak video mapping gösterisi Telekom binasına yansıtıldı.

Alternatif rock grubu “Madrigal” ise Buca Kasaplar Meydanı'nda İzmirliler ile buluştu. Binlerce öğrenci, yeni yıla sevilen şarkıların seslendirdiği parçalar eşliğinde “merhaba” dedi. Bornova Âşık Veysel Alanı'nda ise “Gripin” sahne aldı. Amfi tiyatroyu doldurtan kalabalık doyasıya eğlendi. Ünlü sanatçı Feridun Düzağaç ise Karabağlar Uğur Mumcu Parkı'nda sevenleriyle buluştu.