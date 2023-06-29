İzmirliler afet durumlarında mesajla bilgilendirilecek

Sistem sayesinde bölgesel hava tahminleri saat aralıkları da belirtilerek, telefonlara mesaj yolu ile iletilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşanabilecek acil durumlar için hayati bir uygulamayı daha devreye aldı. Acil Durum Bilgilendirme Sistemi (ADBİS) ile hava tahminleri bölgesel olarak yapılacak; yağış, sel, su baskınları gibi afet durumlarında vatandaşlar günler öncesinden telefonlarına gönderilecek mesaj ile uyarılacak. Yaşanabilecek hava olaylarının saat aralıkları da belirtilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın ortak çalışması olan ADBİS, İzmirlilerin sürpriz hava olayları ile karşılaşmalarını engelleyecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ata Temiz, hayata geçirdikleri uygulamaya yönelik şu bilgileri paylaştı: “Bu çalışmanın mantığı bölgesel bazlı yağmur, sel, dolu gibi her türlü afeti, sistem üzerinden yurttaşlara ulaştırmak ve bilgilendirilmelerini sağlamak. Örneğin Beydağ'da şiddetli yağış var. Bunun bildirimi Beydağlı yurttaşlara birkaç gün önceden SMS ile gidecek. Bir orman yangını var ve bir köye yaklaşıyor, o köydekilerin tamamına uyarı mesajı göndereceğiz. Heyelan, sel, yangın gibi afet durumlarında, olayın tüm detayları sistem sayesinde kişilere ulaşmış olacak. Belediye olarak bizim yönettiğimiz bir sistem bu. Sistem bizim kurduğumuz bir algoritma ile çalışıyor. Farklı birçok servisten bilgi alıp bizim kurduğumuz yapay zeka bir yorumlama yapıyor ve bir sonuç elde ediyor. Bu sonucu bize bildiriyor. Bizim personelimiz de durumu halkımıza bildiriyor.”

Erken müdahale imkanı sağlıyor

ADBİS sayesinde muhtarlar ve belediye yetkililerinin de bilgilendirilerek, önlem almalarının sağlanacağını ifade eden Temiz, “Bu sistem sayesinde biz de olaylara erken müdahale etme şansı yakalıyoruz. Örneğin sel yaşanabileceği bilgisini birkaç gün önceden almış olacağız ve yaşanacak sel nedeniyle alabileceğimiz önlemleri belirleyebileceğiz” dedi.

Günlük hayatı kolaylaştıracak

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse ise yangın veya farklı bir afet durumunda ADBİS sistemi üzerinden yapılan bilgilendirmenin kendilerine ulaşacağını belirterek, “Örneğin bir orman yangını var ve yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Hemen o bölgedeki insanları bilgilendireceğiz. Kişilerin de bireysel olarak önlem alması sağlanacak. Yine trafik kazası, yol sıkışıklığı, sel ve su baskınları, herhangi büyük bir fabrika yangınında, deprem afet gibi durumlarda hızlıca devreye giriyoruz” diye konuştu.

Muhtemel bir sel baskınında yol geçişlerinin kapandığı kritik noktaları işaret edeceklerini söyleyen Derse, “Alternatif yol önerileri sunuyoruz. İlgili birimleri sıkıntılı adrese yönlendirip yaşanacak olumsuzlukları hızla gidermeyi hedefliyoruz” dedi.