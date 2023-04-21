İzmirliler bayram namazı için camilere akın etti

Bölge Milletvekili Adayı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Bilali Habeşi Camisi'nde bayram namazını kıldı ve vatandaşlarla bayramlaştı.

On bir ayın sultanı Ramazan'ın sona ermesi ve Ramazan Bayramı'nın başlamasıyla birlikte İzmirli vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti. Bölge Milletvekili Adayı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Bilali Habeşi Camisi'ne gelerek bayram namazını İzmirli vatandaşlarla eda etti. Erken saatlerde camiye gelen vatandaşlar, cami imamı tarafından bayram üzerine yapılan hutbeyi dinledi. Camileri dolduran vatandaşlar, hep birlikte saf tuttu. Saat 06.59'da başlayan bayram namazında kalabalık cami avlusuna taştı. 7'den 70'e namazı huşu içerisinde eda eden İzmirliler, namaz sonrası Bakan Kasapoğlu ile bayramlaştı. Daha sonra Kasapoğlu, vatandaşlara gevrek ikramında bulundu.

"Millet olarak bu mübarek ayı en güzel şekilde idrak etmenin huzurunu yaşıyoruz"

Namazın ardından açıklama yapan Kasapoğlu, "Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Bu gün güzel İzmir'de Bilali Habeşi Camii'nde tüm kardeşlerimizle birlikte bayram namazını eda ettik. Ramazan ayı rahmet ayı, cehennem azabından kurtulma ayı. Millet olarak beraber olarak bu mübarek ayı en güzel şekilde idrak etmenin huzurunu yaşıyoruz. Rabbim hepimizi bu güzel iklime huzurla sağlıkla hep beraber eriştirsin. Bayramlar ayrı bir birlik ortamı, beraberlik ortamı, kardeşlik iklimi inanıyorum ki tüm insanların birliğine İslam aleminin birliğine, beraberliğine vesile olsun. Zor süreçlerden geçtik. 6 Şubat itibariyle yaşadığımız depremler ve yitirdiğimiz kardeşlerimize rabbimden rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun" dedi.

Bayram namazına sabah erken saatte gelen Muhammet Karadağ, ”Ramazan bereketiyle güzelliği ile geldi. Orucumuzu tuttuk. Hayırlısıyla bayram namazımızı da kıldık. Gönlümüz bu bayram biraz buruk yaşadığımız depremlerden dolayı. Rabbim hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet dileriz. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bayram namazına yerli ve milli araç TOGG ile gelen Kasapoğlu, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.