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İzmirliler bayram namazı için Hisar Camii'ne akın etti

İzmirli vatandaşlar, on bir ayın sultanı Ramazan’ın bitmesinin ardından bayram namazı için tarihi Hisar Camii’ne akın etti.

İzmirli vatandaşlar, on bir ayın sultanı Ramazan'ın bitmesinin ardından bayram namazı için tarihi Hisar Camii'ne akın etti.


On bir ayın sultanı Ramazan'ın sona ermesi ve Ramazan Bayramı'nın başlamasıyla birlikte İzmirli vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti. Erken saatlerde camiye gelen vatandaşlar, cami imamı tarafından bayram üzerine yapılan hutbeyi dinledi. Camileri dolduran vatandaşlar, hep birlikte saf tuttu. Saat 6.27'de başlayan bayram namazında kalabalık cami avlusuna taştı. 7'den 70'e namazı huşu içerisinde eda eden İzmirliler, namaz sonrası camiden birbirleriyle bayramlaşarak ayrıldı.

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