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İzmirliler caz festivaline akın etti

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen 3.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen 3. Caz Festivali, ilk gününde ziyaretçilere keyifli dakikalar yaşattı.


Caz tutkunlarının heyecanla beklediği MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi 3. Jazz Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Dopdolu bir programla start alan festivalde caz tutkunları, ilk gününde Kent Meydanını doldurdu. Müzik severler, ilk gün sahne alan Ferit Odman Quartet, Birsen Tezer ve İlhan Erşahin's İstanbul Sessions'ın eserleriyle coşku dolu anlar yaşadı. Katılımcılar, zaman zamanda eserlere eşlik etti. Katılımın ücretsiz olacağı festivale ilişkin program detaylarına ise https://www.mavibahce.com.tr/jazz-festivali isimli internet sayfasından ulaşılabileceği bildirildi.

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