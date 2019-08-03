Her hafta cumartesi günü farklı bir mahallede devam edecek temizlik seferberliğini, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli Cumhuriyet Mahallesi'nde başlattı. İzmir'in dünyanın hayranlık duyacağı bir kent olması için "önce temizlik" diyen Başkan Soyer, çevre temizliği bilinci oluşturmak için İzmirlilerle birlikte çöp topladı; yerleri süpürdü.

İzmirliler "Çiçek Gibi Bir İzmir" için sokağa çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri öncülüğünde 11 ilçede her cumartesi bir mahallede yapılacak temizlik seferberliğinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başlattı. Sabah saatlerinde Çiğli Cumhuriyet Mahallesi'ne gelen Başkan Soyer, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile birlikte yerlerdeki çöpleri topladı, süpürge ile yerleri süpürdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri araçlarla yolları yıkadı, otları temizledi. Çiğli Belediyesi temizlik ekiplerinin, muhtarların, sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin ve mahallelinin katıldığı temizlik seferberliği ile birlikte Cumhuriyet Mahallesi'nin belirlenen bölgelerinde mıntıka temizliği yapıldı. Diğer 10 ilçede de ilçe belediye başkanları öncülüğünde, temizlik ekipleri ile birlikte belirlenen mahallelerde vatandaşların katılımıyla temizlik yapıldı.

"Temizlik bilinci oluşturacağız"

İzmir'in bütün dünyanın hayranlıkla izleyeceği bir kent olması için çalıştıklarını bunun için temizliğe büyük önem verdiklerinin altını çizen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir pırıl pırıl bir şehir. Bu bir kültür meselesi, bilinç meselesi. Bizler her hafta bu temizliğe devam edeceğiz. İzmir'in bütün dünyanın hayranlıkla izleyeceği bir kent olmasını istiyorsak kentimizi temiz tutmamız lazım. İzmir'e toz kondurmayacağız dedik. Bu heyecanla yola çıktık. Vatandaşlarımızın, çocuklarımızın da desteği ile mahallemizi temizledik. Hepsiyle iftihar ediyorum. Bizim ne kadar titizlendiğimizi görenler yere izmarit ve çöp atma alışkanlığından vazgeçecekler. Bizim asıl amacımız bu bilinci yaygınlaştırmak" dedi. Başkan Soyer, temizlik seferberliği kapsamında çöp kontey neri sayısının artacağını, kentin pek çok noktasına, parklara çöp kovaları koyacaklarını, okullarda ise çöp ayrıştırma istasyonları oluşturacaklarını belirtti.

Başkan Soyer'e teşekkür

Temizlik çalışmalarından büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ise, "Başkanımız Harmandalı'da ilçemizde çöpten elektrik üretme projesini başlattı. Şimdi de temizlik seferberliği yapıyor. Çiğlililer, Başkanımız Tunç Soyer'in arkasında. Onunla birlikte İzmir'in tertemiz olmasını sağlayacağız"dedi. Çiğli'den Cumhuriyet Meydanı'na geçen Başkan Soyer, İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı sualtı dalgıç ekiplerinin denizde yaptığı temizlik çalışmasını izledi.

Her hafta farklı mahallede temizlik

Her hafta farklı bir mahallede yürütülecek temizlik çalışmalarında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin vakumlu yol süpürme, basınçlı yol yıkama, afiş sökme araçları ile süpürme personeli görev alıyor. Yol ve kaldırımlar süpürülüyor, yollar yıkanıyor, çöpler toplanıyor. Mahalle isimleri hem afişlerle hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

3 Ağustos günü 11 ilçede temizlik yapılan bölgeler ise Balçova Sakarya Caddesi,Bayraklı Gümüşpala Mahallesi, Bornova Kızılay Mahallesi, Buca Doğuş Caddesi, Çiğli Cumhuriyet Mahallesi 9 Eylül Cad., Gaziemir Irmak Mahallesi, Güzelbahçe Maltepe ve Yalı Mahallesi, Karabağlar Eski İzmir Caddesi, Karşıyaka 2040 Sokak ve çevresi, Konak Zafertepe, Duatepe, Çimentepe, Aziziye, Kocatepe, Tınaztepe, 1. ve 2. Kadriye, Hasan Özdemir, Selçuk, 19 Mayıs mahalleleri, Narlıdere Sütçüler Caddesi oldu.