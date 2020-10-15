İzmirliler dijital taksi sistemini sevdi

Esnaf-kamu iş birliğiyle hayata geçirilen "EnTaksi İzmir" uygulaması büyük ilgi görüyor. İnternetten taksi çağırma, şoförü puanlama, temassız ödeme gibi birçok yeniliğe sahip uygulama, taksi kullanıcılarının memnuniyetini artırdı.

İzmir, taksi taşımacılığında dijital döneme adım atarken, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksileri 21'inci yüzyıl teknolojisine kavuşturan mobil aplikasyon kurmuştu. Bir firmanın teknik altyapısını kurduğu sistem, bir yılı aşkın süre test edildi.

Taksileri akıllı cihazlar ile internet üzerinden dijital ortamda da erişime açık hale getirerek geleceğe taşıyan EnTaksi İzmir, tüm sınavları başarıyla geçti. İzmir Ulaşım Merkezinde (İZUM) de test edilip tam not olan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı törenle devreye alınan EnTaksi İzmir, tüm Türkiye'ye örnek oldu.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, uygulamanın kent merkezindeki 2 bin 823 taksinin tamamına kazandırıldığını açıkladı.

Anık, pandemi nedeniyle yaşanan olumsuzlukları da aşıp sistemi tamamen hazır hale getirdiklerini, uygulama üzerinden kredi kartıyla temassız ödeme imkanı sunmalarının ardından EnTaksi İzmir'e ilginin daha da arttığını dile getirdi, şunları söyledi:

"İzmirliler uygulamayı çok sevdi. Kullanan kişi sayısı her geçen gün artıyor. Gördüğümüz ya da bize bildirilen eksikler ve öneriler ışığında yazılımda güncellemeler yaparak uygulamayı daha kullanışlı hale getiriyoruz. İnternetten taksi çağırma, şoförü puanlama, temassız ödeme gibi birçok yeniliğe sahip EnTaksi İzmir, getirdiği yeniliklerle taksi kullanıcılarının memnuniyetini de artırdı. Odamızın iletişim hatlarına yapılan bildirimler hem artan memnuniyeti hem de ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor."

EnTaksi uygulaması böyle çalışıyor

AppStore ya da Google Play'den akıllı cihazlara indirilebilen EnTaksi İzmir'i kullanmak için cep telefonu numarası üzerinden giriş yapmak yeterli oluyor. Mobil aplikasyon kullanılarak günün 24 saati bir tuşla taksi çağrılabiliyor. Sistem en yakındaki taksiyi yönlendiriyor. Taksi çağıran kişi, hangi aracın ve şoförün geleceğini sistem üzerinden görebiliyor, şoför hakkında yorumları okuyabiliyor. Kişi, gideceği yerin mesafesini ve güzergahını haritadan görüp ödeyeceği tutarı yolculuk öncesi öğrenebiliyor. Sistemin otomatik olarak yönlendirdiği şoför hakkındaki yorumlar okunup istenmezse başka taksi talep edilebiliyor. Müşteriler, seyahat sonrasında aracın temizliği ve şoförün davranışları hakkında puanlama ve yorum yapabiliyor. Bu değerlendirmeler herkes tarafından görülebiliyor. Tüm yolculuklar sistem üzerinde kayda alındığı için taksilerde unutulan ya da düşürülen eşyalara kısa sürede ulaşılıyor. İngilizce dil seçeneği sayesinde yabancılar da sistemi kolaylıkla kullanabiliyor. 0850 495 0 495 numaralı çağrı merkezinden de günün 24 saati taksi çağrılabiliyor ve teknik destek alınabiliyor. Uygulama üzerinden tıpkı elektronik alışverişlerdeki gibi kredi kartıyla ödeme yapılabiliyor.