?zmirliler en uzun gecede ko?tu

?zmir B?y?k?ehir Belediyesi Gen?lik ve Spor Kul?b?n?n d?zenledi?i 'En Uzun Ko?u'ya kat?lan y?zlerce ?zmirli, y?l?n en uzun gecesinde ??kuyular Vapur ?skelesi'nden G?ndo?du Meydan?'na ko?tu.

?zmir B?y?k?ehir Belediyesi Gen?lik ve Spor Kul?b?n?n y?l?n en uzun gecesinde d?zenledi?i 'En Uzun Ko?u' ?zmirliler taraf?ndan ilgiyle kar??land?. ??kuyular Vapur ?skelesi'ne gelerek ?s?nan y?zlerce ?zmirli, 21 Aral?k saat 21.00'de i?aret fi?e?iyle beraber ko?uya ba?lad?. ?steyenlerin Karata? Sahili ve Konak Vapur ?skelesi'nden de kat?labildi?i ko?uda, K?rfez k?y?s? takip edilerek ??kuyular Vapur ?skelesi'nden G?ndo?du Meydan?'na kadar olan yakla??k 10 kilometrelik rota tamamland?. G?ndo?du Meydan?'ndaki biti? ?izgisinde kat?l?mc?lara s?cak ?orba, su ve enerji i?ece?i ikram edildi. Biti? ?izgisine ilk ula?an isim ko?uya ??kuyular Vapur ?skelesi'nden ba?layan Tezcan Kavas oldu. Kavas, ?zmir i?in b?ylesi bir organizasyonun yap?lmas?n?n ?ok g?zel oldu?unu dile getirerek, "?ocuklar?ma anlataca??m bir an?m var" diye konu?tu.

Etkinlikler arts?n talebi

Ko?uya kat?lan Dilek ?etinkol ko?u bilincini geli?tirmek i?in yap?lan ?al??malar? takip etti?ini belirterek, "Bu konuda b?y?k?ehirin arkas?nday?z, etkinlikler olduk?a kat?laca??z" dedi. R?za Marta? ise son d?nemde ?zmir'de spor alan?ndaki de?i?imin g?zle g?r?n?r oldu?unu vurgulayarak, "Ya?ad???m?z ?ehirde spora destek olunmas? bizim i?in mutluluk verici. Umar?m bu etkinlikler ?o?al?r" diye konu?tu. Organizasyonu 'harika' olarak tan?mlayan Pelin ?eng?l, b?ylesi bir organizasyonun yap?lmas?ndan dolay? mutluluk duyduklar?n? ifade etti. Ko?unun, ?zmirlilerin uzun zamand?r bekledi?i bir etkinlik oldu?unu dile getiren Cem ?lg?n ise en uzun gecede ko?man?n de?i?ik bir his oldu?unu s?yledi.

Hedef Maraton ?zmir

Ko?unun gelecekteki daha b?y?k ko?u etkinliklerine zemin haz?rlamak amac?yla yap?ld???n? belirten ?zmir B?y?k?ehir Belediyesi Gen?lik ve Spor Daire Ba?kan? Hakan Orhunbilge ??yle konu?tu: "Bug?nk? ko?u herkese a??k amat?r bir ko?u. Amac?m?z bir fark?ndal?k sa?lamak. Amac?m?z ?zmir maratonu ?ncesinde bu tip fark?ndal?k ko?ular?yla ?zmirli'nin bu i?i ger?ekten yapabilece?ini g?stermek. Bug?n g?r?yoruz ki yan?lmam???z. ?zmirliler ilgi g?steriyor ko?umuza. Uzun vadede amac?m?z Maraton ?zmir d?zenlemek."