İzmirliler 'Halk Taşıt'tan memnun

İzmir'de 06.00-07.00 ile 19.00-20.00 saatleri arasında vatandaşların toplu ulaşımdan yüzde 50 indirimli yararlanmasını sağlayan "Halk Taşıt" uygulaması devreye girdi. Uygulamadan memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, uygulama saatlerinin daha da genişletilmesini istedi.

İzmir'de kent içi toplu ulaşımda sabah 06.00-07.00, akşam 19.00-20.00 saatleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm toplu ulaşım araçları yolcularını yüzde 50 indirimli yeni tarifeden taşımaya başladı. Otobüs, metro, tramvay, banliyö ve deniz ulaşımında geçerli olan uygulamayı kullanmaya başlayan vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını ifade etti. Vatandaşlar uygulamanın tasarruf sağladığını belirterek, uygulama saatlerinin daha esnek olması temennisinde bulundu.

“Zamanımızı indirime göre ayarlamaya başladık”

Uygulamanın devreye girmesi ile birlikte indirimden faydalanmak için yola çıkış saatlerinin indirimli saatlere göre ayarladığı ifade eden İlker Dilibal (26), “Uygulamadan memnunum. Zamanımızı ona göre ayarlamaya başladık. Biraz daha uygun olması bütçemize katkı sağlıyor tabii ki. Ben uygulamayı destekliyorum. Daha büyük zamanlara yayılmasının özellikle öğrenciler için daha iyi olacağını düşünüyorum” dedi.

“Bence her yerde olması lazım”

Uygulamanın sadece İzmir'de değil diğer tüm şehirlerde olması gerektiğini söyleyen Cenk Katılmış (42), “Çok güzel bir uygulama. Umarım tüm şehirlerde de bu şekilde olur. Sonra da umarım devamı gelir. Sadece İzmir'de değil, bence her yerde olması lazım. Çünkü bu saatler pik saatler. Yani insanların işe gidip geldiği saatler. Bu saatlerde uygulamanın olması hem öğrenciler hem de çalışanlar için güzel bir durum” diye konuştu.

“Saatleri biraz daha uzatabilirler”

İndirimli saat sürelerinin biraz daha uzatılması gerektiğini dile getiren Süleyman Yüksel (36) ise şöyle konuştu:

"Uygulama iyi oldu. Çünkü herkes ister istemez toplu ulaşımı kullanıyor. 1.5 TL deyip geçmemek lazım. Bu miktarı aya vurduğun zaman insanların işine geliyor. Akşam saatlerini biraz daha uzatabilirler. Sabah 06.00-07.00, akşam 18.00-20.00 yapabilirler. Ama buna da şükür."