İzmirliler İlk Kurşun'dan Cumhuriyet'e yürüdü

15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgali sırasında düşmana karşı ilk kurşunu atarak milli mücadelenin kıvılcımını başlatan Şehit Gazeteci Hasan Tahsin, Konak Atatürk Meydanı'nda bulunan İlk Kurşun Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törenin ardından Cumhuriyet Meydanı'na 100. yıl yürüyüşü gerçekleştirildi.

Şehit Gazeteci Hasan Tahsin, 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgali sırasında düşmana karşı ilk kurşunu sıkmıştı. Hasan Tahsin'in bu kurşunu, milli mücadelenin de fitilini ateşledi. Tahsin'in sıktığı bu kurşunun üzerinden ise 100 yıl geçti. Şehit gazeteci için ise Konak Atatürk Meydanı'nda bulunan İlk Kurşun Anıtı'nda bir anma töreni düzenlendi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, törende yaptığı konuşmada Şehit Gazeteci Hasan Tahsin'in 15 Mayıs 1919 tarihinde işgalci, emperyalist güçlere karşı ilk kurşunu atarak kurtuluş mücadelesinin ateşleyicilerinden biri olduğunu anımsatarak, "Sözleri eylemi doğurdu. Eylemi de bir ulusun bağımsızlık mücadelesini. Yurdumuzun düşman işgaline uğradığı; baskının, zulmün her yerde hissedildiği; kimilerinin hıyanet, dalalet içinde vatanı peşkeş çektiği bir dönemde yaptığı konuşmalar, hazırladığı bildirilerle halkı aydınlatan, direnişi örgütleyen bir vatanseverdi Hasan Tahsin. Gerçek aydının yalnızca sözle değil, eylemle de halkın yanında olması gerektiğine inanan bir kahramandı" dedi.

Konak Atatürk Meydanı'ndaki törenin ardından Cumhuriyet Meydanı'na 100. yıl yürüyüşü gerçekleştirildi. Bando eşliğinde yapılan yürüyüşe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Korteji, Cumhuriyet Meydanı'nda efeler karşıladı. Zeybek gösterisinin ardından barış ve özgürlük sembolü olarak beyaz balon uçuruldu.

Anma törenine ise çok sayıda milletvekili, siyasi parti temsilcileri katıldı.