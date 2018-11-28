İzmirliler "iyilikte" buluşacak

"İzmir'de iyilik var" sloganıyla yola çıkıp, bugüne kadar yüzbinlerce kişiye dokunan sivil toplum kuruluşları, bu yıl 3. kez "iyilik" için buluşuyor. Bu yıl teması, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde, "Sorumlu Tüketim" olarak belirlenen etkinlikte, binlerce iyilik gönüllüsü, 1 Aralık Cumartesi günü yine Gündoğdu Meydanı'nda saat 14.00'te buluşacak.

3 yıl önce Yaşar Üniversitesinde "Kampüste iyilik var" diyerek yola çıkan iyilik hareketi, her yıl daha da fazla katılımla büyüyüp tüm kenti sarıyor. Bu yıl 3. kez "İzmir'de İyilik Var" sloganıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları, Yaşar Üniversitesi'nin organizasyonuyla bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, yine anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. İzmir Sivil Toplum Ağı ile Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Platformunun işbirliğiyle "iyilik" yine tüm kenti saracak. Dünya Gönüllüler Günü vesilesiyle tüm insanları; birbirine, çevresine, hayvanlara, doğaya iyilik yapmaya ve iyiliği birbirine hatırlatmaya davet eden etkinliklerle, "Herkesin bir başkası için yapabileceği bir iyiliğin mutlaka olduğu, iyiliğin hiçbir gruba ait bir davranış biçimi olmadığı ve iyilik yapmanın bir ön koşulu bulunmadığı" mesajı verilmek isteniyor.

Geçtiğimiz yıldan itibaren "İzmir'de İyilik Var" hareketinin herkesi ilgilendiren konuları da gündeme taşımak için bir tema üzerinde yoğunlaştığını belirten Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Programı Koordinatörü Kevser Çimenli, "Geçen yıl engellilerin yaşamın bütün alanlarına erişimi konusunda İzmir'in çeşitli yerlerinde 50'ye yakın etkinlik düzenlendi, 100'ün üzerinde kurum bir araya geldi. Bu yıl Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine dikkat çekmek ve 12. maddede yer alan sorumlu tüketim konusunda; bireyleri, kurumları ve toplumu duyarlı olmaya davet etmek için bir dizi etkinlik düzenliyoruz. Madde; ‘ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmayı başarmak için malları ve kaynakları üretme ve tüketme biçimlerimizi değiştirmek suretiyle ekolojik ayak izimizi derhal azaltmamız gerekiyor' diyor. Bu bağlamda haftalardır çalışıyoruz. Dünyadaki kağıt üretimin yalnızca yarısı geri kazandırılsa bu her yıl 8 milyon hektar ormanın korunması demek, 1 ton karton-kağıt atığın geri kazandırılması 17 ağacın kesilmesinin engellenmesi demek, 1 ton lastik atık geri kazandırılırsa yüzde 95 enerji tasarrufu sağlanması mümkün. Tüm bunlara dikkat çekerek bir bilinç oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

1 Aralık'ta Gündoğdu'ya

Katılan tüm kurumlar olarak 1 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'de Gündoğdu Meydanında buluşarak; takas şenlikleri, geri dönüşüm atölyeleri, bilgilendirme toplantıları düzenleyeceklerini ifade eden Çimenli, "Tüm İzmirlileri, bir şenlik gibi kurgulanan bu iyilik gününde; 2. el kitap ve çantalarınızı takas edebilecekleri, ritim atölyesine katılabilecekleri, şemsiyelerini ve bazı eşyalarını tamir ettirebilecekleri, organik atıklar ile balkonda nasıl kompost gübre yapabileceklerini veya terziden basit tamir ve onarım teknikleri öğrenebilecekleri etkinliklerimize davet ediyoruz. Etkinlik sırasında çay kahve ve çorba ikramları da yapılacak; ancak kampanya sıfır atık hedeflenerek planlandı. Bu nedenle gelen herkesten kupasını, termosunu getirmesini istiyoruz. Gönüllülüğün ilk adımı iyiliktir. Yapacağımız küçük iyilikler hayatımızda olumlu etkiler oluşturacaktır. Birbirimizi görmek, selam vermek, gülümsemek, mahallemizi, komşumuzu, arkadaşımızı gözetmek aramızdaki güven ilişkilerini geliştirecektir. İzmir'de İyilik Var Hareketi, yapması kolay ve etkisi büyük iyiliği yılda bir kez de olsa hatırlatmak istemektedir" diye konuştu.