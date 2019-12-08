İzmirliler iyilikte buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkıları ve Yaşar Üniversitesinin organizasyonuyla "İzmir'de iyilik var" sloganıyla bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, bu yıl 4. kez "iyilik" için buluştu. Binlerce iyilik gönüllüsü, bu yıl, teması Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde "karasal yaşam" ve "ormansızlaşma" olarak belirlenen etkinlikte Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkıları, Yaşar Üniversitesinin organizasyonuyla bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu İzmir Sivil Toplum Ağı ile Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Platformunun işbirliğiyle "iyilik" yine tüm kenti sardı. Gündoğdu Meydanı'nda toplanan gönüllüler, önce Kordon'da çöp topladı ardından da çeşitli etkinliklerle gün boyunca iyilikler yaparak örnek olmaya çalıştı. Bir şenlik gibi kurgulanan iyilik gününde, katılımcılar kitap ve kullanmadıkları oyuncaklarını bağışladı. Ayrıca HAYTAP, TEMA, LÖSEV gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği organik atıklar ile kompost gübre yapmaktan doğal ürünlerle maske tasarlamaya, çocuklar için bez çanta boyamadan sepet örmeye kadar birçok atölyeye katıldı. Yüzlerce gönüllü, alanda kurulu Kızılay standında kan ve kök hücre bağışında da bulundu. Etkinlikte Ali Erol pan flüt dinletisi, İnci Vakfı Çocuk Orkestrası, Agora Minör Rembetiko Müzik dinletileri ve Anadolu Kadınları Halk Dansları gösterisi de büyük beğeni kazandı.

"İzmirlilerin genetiğinde iyilik var"

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, 4 yıl önce "Kampüste iyilik var" diyerek yola çıktıklarını belirterek, iyilik hareketinin tüm kente yayıldığını, çünkü İzmirlilerin genetiğinde iyilik olduğunu, söyledi. Rektör Dinçer, "Her yıl farklı bir konuyu kentin gündemine getiren, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarını kapsayan bu buluşma, içinde barındırdığı etkinliklerle her yıl daha da güçlenerek büyüyor. İzmir'de başlayan bu hareket kapsamında şehrin dört bir yanında söyleşiler, tiyatro gösterileri, film gösterileri düzenlendi. Tüm bu etkinliklerde 'Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan "karasal yaşam" ve "ormansızlaşma" konuşuldu. Doğayı sevmek, onu korumaktan geçer. Bu kapsamda bütün etkinlikler gerçekleştirildi. Geçen yaz İzmir, hektarlarca ormanını kaybetti. Hemen ağaçlandırmaya yönelik çalışmalar başladı, ancak orman oluşması için yaklaşık 50-100 yıl boyunca ağaçların korunması ve yaşaması gerekiyor. Telafisi 100 yıl sürecek bir başka kayıplar da olmasın diye gönüllülükle, bilimle yan yana mücadele etmeye devam edelim" dedi.

100'ün üzerinde kurum bir araya geldi

Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Programı Koordinatörü Kevser Çimenli, "Bu yıl temamız, geçtiğimiz yaz İzmir'de yaşanan büyük orman yangınları nedeniyle 'karasal yaşam' ve 'ormansızlaşma' olarak belirlendi. 'Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne dikkat çekmek ve 15. maddede yer alan 'karasal yaşam' hedefine dikkat çekmek için İzmir'in çeşitli yerlerinde birçok etkinlik düzenlendi. 100'ün üzerinde kurum bir araya geldi. İyilik hareketinin gün geçtikçe büyüyerek İzmir'e yayılmasından büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Günün anısına kalp figürü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyesi Nilay Kökkılınç da yangında kaybettiğimiz ormanlarımızı yeniden kazanmak için düzenledikleri kampanya hakkında bilgi vererek tüm İzmirlileri destek vermeye çağırdı. Kökkılınç, "Akdeniz'in tacı olmasını istediğimiz kentimizi gönüllülük esasıyla örgütlenmiş siz sivil toplum kuruluşlarımızla yönetmeyi istiyoruz, çevreye duyarlı kent hizmetleri sunmaya çalışıyoruz" dedi. Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Platformu Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da, "İyilik hareketini ve gönüllülük kavramını, çevremize ve tüm İzmir'e yayma" mesajı verdi. Günün anısına hep birlikte kalp figürü yapan binlerce İzmirli, gün boyunca yaptıklarıyla da gönüllülüğü, iyiliği ve dayanışmayı hatırlattı.