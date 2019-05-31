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İzmirliler Kadir Gecesi'nde Konak Meydanı'na akın etti

Ramazan ayının bitimine günler kala Kadir Gecesi’nde on binlerce vatandaş, İzmir’de Konak Meydanı’na akın etti.

Ramazan ayının bitimine günler kala Kadir Gecesi'nde on binlerce vatandaş, İzmir'de Konak Meydanı'na akın etti.


İslam aleminin en önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi'ni İzmirli vatandaşlar ibadet ederek geçirdi. Kadir Gecesi'nde binlerce İzmirli vatandaşlar Konak Meydanına ve camilere akın etti. Oruçlarını açan 7'den 70'e her yaştan vatandaş, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından teravih namazını kıldı. Geç saatlere kadar ibadetlerini yapan İzmirliler, ellerini semaya açarak dualar etti, Kadir Gecesi'ni kutladı.

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