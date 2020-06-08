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İzmirliler Kordon'u çöplüğe çevirdi

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında bu hafta sonu uygulanmayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Kordon’a akın eden İzmirlilerin arkalarında bıraktıkları çok sayıda çöp tepki topladı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında bu hafta sonu uygulanmayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Kordon'a akın eden İzmirlilerin arkalarında bıraktıkları çok sayıda çöp tepki topladı.


Korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında bu hafta sonu uygulanmayan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen İzmirliler, akşam saatlerinde Alsancak Kordon'a akın etti. Çok sayıda İzmirlinin sahile gelerek oluşturduğu yoğunluk birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından tepkiyle karşılanırken, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sahilde vakit geçiren vatandaşların giderken arkalarında bıraktıkları çöpler ise dikkat çekti. Sahil boyunca birçok yerde çok sayıda çöp malzemelerin bırakılması, yine vatandaşlar tarafından tepki topladı. Büyükşehir Belediyesi personellerinin çimlik alanda hummalı bir şekilde başlattıkları çöp toplama işi saatlerce sürerken, yine belediye temizlik ekiplerince temizlik aracıyla da yollarda temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.



İzmirliler olarak bizlere yakışmayan görüntüler


Kordon'da balık tutmaya gelen ve yerlerdeki çöpleri gördüğünde manzara karşısında çok şaşırdığını belirten Yaşar Gezgin (37), “Korona günlerinde herkesin biraz daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. İzmirliler olarak bize yakışmayan hareketler bunlar. Lütfen herkes kişisel temizliğini yaparcasına, oturup kalktığı yeri temiz tutsun. Biz balıkçıyız ve çöplerimiz yanımızda duruyor ve giderken bunları yanımızda götürüyoruz. Sizlerin de bu şekilde duyarlı olmanızı rica ediyorum. Çevre temizliği kişisel temizlik gibidir. Evden çıkarken nasıl kişisel bakımımızı yapıyorsak, çevremize de bu şekilde davranmalıyız. Lütfen bize buraları daha temiz bırakın” dedi.

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