İzmirliler kurban almak için Arife Gününü bekliyor

Kurban Bayramına sayılı günler kala Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yetiştirdikleri kurbanlık hayvanları İzmir'e getiren besiciler, vatandaşların kurbanlık almak için Arife Gününü beklediklerinden yakındı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla İzmir'de kurban pazarları da yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Kurbanlık almaya gelen vatandaşlarla besicilerin kıyasıya pazarlığı dikkat çekerken bazı vatandaşların ise fiyatların düştüğü gerekçesiyle kurbanlıklarını Arife Günü almayı tercih ettiği belirtildi.

Muş'tan geldiklerini ve 18 gündür İzmir'de kaldıklarını anlatan Resul Aci, “İzmir'deki vatandaşlar gelip hayvan almıyorlar. Özellikle son günü bekliyorlar. Büyükbaş hayvanlar neredeyse bitti. Vatandaşlar acele etsin. Bayram gününü beklemesinler. Fiyatlar zaten geçen senenin fiyatlarıyla hemen hemen aynı” dedi.

“Geri götürürüm yine de indirim yapmam”

870 kiloluk büyükbaş hayvanını 14 bin 500 liraya sattığını söyleyen besici Yaşar Boztaş ise “Ne zarar ne kar, kendini kurtarıyor. Fiyatların geçen seneden farkı yok. Son günü bekleyenler çok ama biz fiyatları indirmeyeceğiz. Onlar beklediğiyle kalacak. Biz yine söylediğimiz fiyattan vereceğiz. Hayvanları geri götürürüm yine de indirim yapmam” diye konuştu.

Yaklaşık 1 ton 300 kiloluk büyükbaş hayvanına 25 bin lira istediğini söyleyen Onur Öner de vatandaşların fiyat yüzünden bu hayvana yaklaşmadığını dile getirdi.

Ağrı'dan getirdiği 25 büyükbaş hayvanın hepsini sattığını belirten Fevzi Korkmaz, “Şuan zarardayız. Piyasa düşük. Geçen sene para kazanmıştık ama bu sene fazla kazanamadık. Ancak kendimizi kurtardık” dedi.