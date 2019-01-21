İzmirliler Öykü Arin için seferber oldu

Türkiye'de on birlerce gönüllünün yaşama tutunması için kenetlendiği İzmirli lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin için MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde Kızılay iş birliği ile kök hücre bağış etkinliği düzenlendi. İzmirliler, Öykü ve tüm lösemili çocukların hayata tutunması amacıyla kan bağışında bulundu.

İzmirli lösemi hastası Öykü Arin ve tüm lösemili çocuklar için MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde 19-20 Ocak tarihlerinde Kızılay iş birliğiyle kök hücre bağış etkinliği yapıldı. Kızılay tarafından Kent Meydanı'nda iki gün boyunca 11.00-20.00 saatleri arasında Öykü Arin ve tüm lösemili çocuklar için kan bağışı kabul edildi. Gönüllüler, kan bağışına yoğun ilgi gösterdi. İki gün içerisinde 300'e yakın gönüllü kan bağışında bulundu.

Antalya'da tedavisi süren küçük Öykü'nün bağış kampanyası Türkiye ve Avrupa'da büyük ses getirmişti. Öykü'nü hikayesine ve yardım kampanyası hakkındaki detaylı bilgiye ise www.oykuarineumutol.com isimli internet sitesi veya @oykuarineumutol isimli sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceği kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de kan kanseriyle mücadele eden ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin için donör çağrısında bulunmuştu.