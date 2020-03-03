İzmirliler şehidini uğurladı

Suriye'nin İdlib kentinde, rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit düşen İzmirli Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Muhammed Ak, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı. Şehit Ak'ı hiç tanımayan 10 yaşındaki Eda Yeğen'in peluş oyuncağını tabutun üzerine bıraktığı anlar ise herkesi duygulandırdı.

İdlib'de, Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Muhammed Ak için İzmir'in Gaziemir ilçesinde askeri cenaze töreni düzenlendi. 15 Temmuz Şehitler Camisi'ndeki cenazede duygu dolu anlar yaşandı. Şehidin acılı babası Cemil Ak (51), annesi Nermin Ak, oğullarının tabutu başında gözyaşı döktü. Ayakta güçlükle durabilen acılı baba Cemil Ak, zaman zaman bir sandalyeye oturarak oğlunun cenaze törenini takip etti. Şehidinin 14 yaşındaki kardeşi Tuncay Ak'ın da oldukça üzgün olduğu gözlendi.

Öte yandan, caminin yakınında oturduğu öğrenilen ve Şehit Ak'ı hiç tanımayan 10 yaşındaki Eda Yeğen, peluş oyuncağını şehidin al bayrağa sarılı tabutun üzerine bıraktı. Bu davranış, herkese duygu dolu anlar yaşattı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından askeri tören mangası tarafından omuzlanan Şehit Ak'ın cenazesi, askeri bando eşliğinde araca konuldu. Şehit Muhammed Mustafa Ak'ın cenazesi, Kadifekale Şehitliğine defnedildi.

Törene ayrıca; İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çeşitli siyasi partilerden çok sayıda milletvekili ve belediye başkanları katıldı.