İzmirliler Sonbahar Festivaliyle eğlendi

İzmir'de düzenlenen Sonbahar Festivali coşku dolu anlara sahne olurken, herkes için gösteri ve atölyelerin yer aldığı festivalde katılımcılar, Doğakan Manço ve Bedük'ün şarkılarıyla eğlendi.

MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi Kent Meydanı'nda iki gün süren Sonbahar Festivali, renkli anlara sahne oldu. Festival, bir dizi programlarla ziyaretçilerine neşeli ve coşkulu saatler yaşattı. Tamamı ücretsiz olan etkinlikler kapsamında, saç tasarım tezgahlarından balon şovlarına, sihirbaz gösterilerinden maske yapım atölyesine kadar bir çok farklı etkinlik ziyaretçilerle buluştu. İzmirlilerin sonbaharın gelişini kutladığı festivalin ilk gününde sevilen şarkıcı Doğukan Manço, çocuklar için konser verdi. Manço'nun şarkılarıyla eğlenen çocuklar arasında düzenlenen kostüm yarışması da renkli görüntülere sahne oldu. Festival ikinci günde hız kesmeden devam etti. İkinci gün düzenlenen kostüm yarışmasında birbirinden ilginç kostümler sergilendi. Kostüm yarışmasında ilk üçe girenler ödüllerin sahibi oldu. Yarışmanın hemen ardından sevilen Şarkıcı Bedük, şarkılarıyla herkesi coşturdu.