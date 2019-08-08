İzmirliler üretici pazarını çok sevdi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kadifekale'de hayata geçirdiği "Pagos Üretici Pazarı" İzmirlilerden büyük ilgi görüyor. Pazara, İzmir'in dört bir köşesinden gelenlerin dışında turistlerin de ilgisi fazla oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentin tarihi simgelerinden Kadifekale'de hem üreticinin doğrudan tüketiciyle buluşması hem de bölgenin marka değerini artırması için hayata geçirdiği Pagos Üretici Pazarı, İzmirlilerin ilgi odağı oldu. 100'den fazla kadın üretici, 24 tarımsal kalkınma kooperatifi ve 12 üretici kadın kooperatifinin bulunduğu pazara hem İzmirliler hem de turistler akın etti. Çocuk etkinlikleri, dans gösterileri ve konserlerin gerçekleştiği pazar renkli görüntülere sahne oldu.

Pagos Üretici Pazarında her yöreye ait şallar satan ve 31 yıldır Kadifekale'de yaşayan Zeynep Tabar, "Buraya pazar yapılması çok hoşumuza gitti, çok mutlu olduk; bugüne kadar kimse böyle bir şey düşünmemişti. Başkanımızın böyle bir şey düşünmesi çok hoşumuza gitti. 50 yıldır İzmir'de yaşıyoruz ama ilk defa Kadifekale'ye geliyoruz diyenler var” diyerek pazardan dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti.

Kadifekale'deki üretici pazarı sadece orada yaşayanları değil herkesi mutlu etmişe etti. Yelki Girişimci Kadın Kooperatif Başkanı Eda Filiz ise Pagos Üretici Pazarı'nı çok heyecanlı, umut verici bulduğunu söyledi. Pazarın eski fuar tadında olduğunu belirten Filiz, “Buraya gelirken fuara gelir gibi hissettik; seve seve gedik. Hatta Pagos Üretici Pazar'ı için basma fistan elbiseler diktik. Pazarda tarım ürünleri satıyoruz. Yelki'nin hâlâ tarım toprakları, traktörleri varken biz de kadınlar olarak traktörlere bindik tarlalara çıktık. Ranta hayır diyelim, burada tohum yetiştirelim, üretim yapalım dedik” şeklinde konuştu.

Gençlere umut oldu

Tüm hayatı boyunca, 27 yıldır İzmir'de yaşadığını; ancak ilk kez Kadifekale'ye geldiği söyleyen Ulaş Kesikçiler de, "Burayı üreticilerin pazarı haline getiren belediyemize çok teşekkür ediyorum. Demek ki böyle şeyler yapılabiliyormuş biz de yapılabildiğini görmüş olduk. Üretime bu kadar değer verilmesi ve destek çıkılması gereken bir dönemde böyle bir pazarın burada kurulmuş olmasından dolayı bir genç olarak umutlanıyorum" diye aktardı.

Fas'tan Kadifakale'ye

Turistlerin de gözde yeri olmaya hazırlanan pazar, Fas'tan İzmir'e üniversite projeleri için gelen Nouhalia Bankallil ve arkadaşlarının da güzel dakikalar geçirerek alışveriş yapmasını sağladı. Kadifekale'deki üretici pazarını internette görüp merak ettiklerini belirten Bankallil, pazarı çok beğendiklerini ve birçok eşya aldıklarını ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir'in farklı dönemlerine ait kalıntılar taşıyan, kentin simgelerinden Kadifekale'nin gün yüzüne çıkması, turizm ve cazibe merkezi olması için hayata geçirdiği Pagos Üretici Pazarı 20 Temmuz'da açıldı. Pazarda, bal ve zeytinyağı gibi ürünler; tandır ekmeğinden midyeye, el işi ürünlerden dokuma halılara kadar çok zengin bir ürün çeşitliliği bulunuyor. Pazarın her cumartesi 10.00'dan itibaren gün açık olduğu kaydedildi.