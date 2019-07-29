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İzmirliler, yaz sahnesi etkinliğinde coştu

İzmir’de müzikseverler, MaviBahçe yaz sahnesinde üç gün boyunca müzik ve eğlence dolu saatler yaşadı.

İzmir'de müzikseverler, MaviBahçe yaz sahnesinde üç gün boyunca müzik ve eğlence dolu saatler yaşadı.


Müzikseverler, 'Yazın Enerjisini MaviBahçe'de Yakala' sloganıyla düzenlenen MaviBahçe Yaz Sahnesi etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlik kapsamında; Karma, Kaset, Okeaonos Greek Müzik isimli gruplar sahne aldı. Yazın enerjisini sahneye taşıyan sanatçılar, şarkılarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Bir hafta süren konserlere katılım yüksek oldu. Çoğu zaman müzik gruplarıyla şarkıları hep bir ağızdan söyleyen müzikseverler, müzik ve eğlenceye adeta doydu.

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