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İzmirliler yeni yıla kar yağışı ile “Merhaba” dedi

MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezinde düzenlenen yeni yıl konserinde Necati ve Saykolar Müzik Grubu sahne aldı.

Grup izleyicilere coşkulu saatler yaşatırken, seyirciler 2020'nin ilk dakikalarına suni kar yağışı altında girdi.


İzmirliler MaviBahçe Kent Meydanında düzenlenen yılbaşı etkinliğinde yeni yıla, suni kar yağışı altında müziğin ve eğlencenin tadını doyasıya çıkartarak girdi. İzmirliler, 2011 yılında kurulan Necati ve Saykolar Müzik Grubu'nun hareketli parçaları eşliğinde unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşadı. Grup üyeleri kendi şarkılarının yanı sıra unutulmaz isimler Barış Manço, Cem Karaca şarkılarıyla eğlenceyi doruğa taşıdı.

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