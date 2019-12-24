İzmirliler yeni yılı müzikle karşılayacak

2019'un bitimine az bir süre kalırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerle sanatseverler, eski yıla müzikle veda edip yeni yılı müzikle karşılayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl için bir dizi kültür-sanat etkinlikleri planladı. İzmirliler kentin dört yanındaki konserlerle yeni yıl coşkusunu erkenden yaşamaya başlarken, konser programları belli oldu.

Bach ve Vitali'nin eserleri seslendirilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Teos Kültür Sanat Derneği, 24 Aralık'taki (bugün) yeni yıl konserinde İzmir Solistleri ve Alexander Markov'u ağırlayacak. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezindeki (AASSM) konserde J. S. Bach ile A. Vitali'nin eserleri seslendirilecek. Konser saat 20.00'de ücretsiz olacak.

Kemeraltı konserleri

Kemeraltı'ndaki yılbaşı etkinlikleri kapsamında da bir dizi sokak konseri müzikseverlerle buluşuyor. 25 Aralık Çarşamba günü 18.30-19.30 arasında Piyaleoğlu Hanı'nda Trio konseri, 26 Aralık Perşembe 15.00-16.00 saatleri arasında Balıkçılar Meydanında Öznur Korkmaz konseri müzikseverleri bekliyor.

Orkestra konserleri

25 Aralık Çarşamba İzmir Express Orkestrası Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Sanat Merkezinde, Positive Live Project Orkestrası ise Ödemiş Belediyesi Düğün Salonunda dinleyenleriyle buluşacak. İzmir Big Band Orkestrası 27 Aralık Cuma günü Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'nde, Tranquillo Ensemble de Urla Belediyesi Zafer Caddesi Sanat Sokağı'nda 30 Aralık Pazartesi sahne alacak. Dört ilçede devam eden orkestra konserleri 20.00'de başlayacak. İzmir Show Band Orkestrası ise Bayraklı 75. Yıl Parkı'nda saat 18.00'de sanatseverlerle bir araya gelecek.

Müştemilat Kampanya

Müştemilat Kumpanyanın son konseri Şirin Pancaroğlu tarafından Karaburun Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda 28 Aralık 2019 tarihinde saat 19.00'da verilecek. Aynı gün Janet ve Jak Esim Ensemble topluluğu da, İzmir'deki Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezinde bir konser verecek. Konserin saat 20.00'de başlayacağı ve ücretsiz verileceği öğrenildi. Kadifakele Pagos Üretici Pazarı da, 2019 yılına iki konserle veda edecek. Ritim ve Sahne Project 11.30'da, Set grubu ise 14.30'da sahne alacak.