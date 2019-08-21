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İzmirliler Ziynet Sali ile coşacak

Ünlü sanatçı Ziynet Sali, İzmir’deki konserinde hayranlarıyla buluşarak unutulmaz bir konser verecek.

Ünlü sanatçı Ziynet Sali, İzmir'deki konserinde hayranlarıyla buluşarak unutulmaz bir konser verecek.


Forum Bornova'da, yaz boyu düzenlenen Akustiği Güzel Konserlerin bu defa ki konuğu Türk pop müziğinin sevilen seslerinden Ziynet Sali olacak. 1991 yılında Ferdi Tayfur tarafından bestelenen “Bana da Söyle” adlı şarkıya sesiyle tekrar can veren Sali, repertuvarı ile hayranlarına keyifli dakikalar yaşatacak. Forum Bornova yetkilileri de, ünlü sanatçının 24 Ağustos Cumartesi akşamı düzenlenecek konserine vatandaşları davet etti.


Öte yandan, yaz akşamlarına keyif katan geleneksel canlı müzik etkinliklerinin de; her salı, perşembe ve cuma günleri AVM ziyaretçileri ile buluşmaya devam edeceği belirtildi.

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