İzmirlilere kar sürprizi

İzmir'de akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Bornova'nın ve Ödemiş'in yüksek rakımlı mahalleleri beyaza büründü.

İzmir'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Bornova'nın Beşyol Mahallesi ile Ödemiş'in Bozdağ Mahallesi lapa lapa yağan karın ardından beyaza büründü. Ortaya kartpostallık görüntüler çıkarken, Bozdağ'da ekipler tuzlama çalışması yaptı. Beşyol Mahallesi'nde ise gençler kartopu oynayarak anın keyfini çıkardı.

"Karın keyfini çıkarıyoruz"

Hava durumunu sıkı takip eden ve yağan karın keyfini çıkarmak için arkadaşıyla birlikte Beşyol Mahallesi'ne geldiklerini belirten Onur Kıymet (22), "Yazı beklerken kar sürpriz oldu. Arkadaşımla sabah saat 5'te otobüse binerek İzmir'den buraya geldik. Fotoğraflar çekiniyor, karın keyfini çıkarıyoruz" dedi.

Orçun Erbostan (19) ise böyle bir kar yağışı beklemediklerini söyleyerek, "Mahallede vakit geçirerek gezip fotoğraflar çekeceğiz" diye konuştu.

Ayhan Yenilmez (48) de arkadaşlarına sürpriz yapmak için aracının üzerine kardan adam yaptığını ve arkadaşlarına götüreceğini söyledi.