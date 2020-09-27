İzmirsporlu kadın voleybolcular sağlık kontrolünden geçti

Ligi'nde mücadele edecek olan İzmirspor Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 sezonu öncesinde Medicana International İzmir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

İzmir'in Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'ndeki temsilcisi İzmirspor, 2020-2021 sezonunda sağlık sponsoru olan Medicana International İzmir Hastanesinde sağlık kontrolünde geçti. Kadın voleybolcuların ve teknik heyetin sağlık kontrolünde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Devrim Akseki'nin muayene ettiği sporcuların sonrasında tahlilleri ve testleri yapıldı. İzmir'in en köklü kulüplerinden İzmirspor Kadın Voleybol Takımına sağlık sponsoru olmaktan mutluluk ve onur duyduklarını ifade eden hastanenin genel müdürü Dr. M. Ulvi Ünal, sporculara 11 Ekim'de başlayacak olan 2020-2021 sezonunda başarılar diledi.