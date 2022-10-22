İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi 2'nci köprüyü kuruyor

Kısa sürede çok sayıda başarılı proje ile adından söz ettiren İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi tarafından hayata geçirilen "Firmalar ve Girişimciler Arası Köprü Programı İzQ Bridge" için ikinci etkinlik Sun Tekstil ile yapılacak. Yalnızca 5 aşamada, fikrine güvenen girişimciler ve şirketlerin proje geliştireceği İzQ Bridge çerçevesinde, firmanın "hazır giyim değer zincirinin dijital dönüşümü" ihtiyacı, girişimcilerin fikirleriyle çözüme kavuşacak.

İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, girişimcilerin çözüme odaklı projeler geliştirebilmesi için İzQ Bridge programını geliştirdi. Program çerçevesinde ilk olarak büyük firmalar, ihtiyaç alanlarını İzQ üzerinden paylaşacak. İkinci aşamada girişimciler, uygun proje fikirleriyle başvuru formunu İzQ'ya iletecek. Jüri değerlendirmesini geçen proje sahipleri sunumlarını hazırlayacak. Girişimciler, firma yetkililerinden oluşan jüriye 5-10 dakikalık sunumlar yapacak. Son aşamada, onaylanan projeler şirket desteğiyle hayata geçecek.

İzQ Bridge'ın ikinci örneği, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında 312'nci sırada olan Sun Tekstil ile gerçekleşecek. Firmanın "hazır giyim değer zincirinin dijital dönüşümü" ihtiyacı için uygun projeyi üreten girişimci, İzQ Bridge ile belirlenecek. 14 Kasım'a kadar iletilecek başvurular arasından seçilecek proje, Sun Tekstil tarafından hayata geçirilecek.

İzQ İnovasyon ve Girişimcilik Merkezinin en temel hedefinin parlak fikirleri olan girişimcilerle, firmaları buluşturmak olduğunu ifade eden İzmir Ticaret Odası ve İzQ Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “İzQ Bridge tam olarak bu hedefe hizmet ediyor. İnci Holding ile gerçekleştirdiğimiz ilk etkinliğimizin başvuruları geçtiğimiz hafta tamamlandı. Tam 13 girişimcinin parlak fikirleri yarışacak. Firma için en uygun proje belirlenecek. İkinci etkinliğimizi yine ülkemizin köklü firmalarından biri olan Sun Tekstil ile gerçekleştireceğiz. Girişimcilerimiz ile firmalarımızı bir araya getirmekten dolayı çok mutluyuz” dedi

İzQ ile iş birliği içerisinde olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Sun Tekstil Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sabri Ünlütürk, “Sun Tekstil olarak inovasyona verdiğimiz önemden yola çıkarak desteklediğimiz Ar-Ge projeleri ve girişimcilerle yürüttüğümüz işbirlikleri sayesinde dünyaya modayı, modaya geleceği sunuyoruz” şeklinde konuştu.

İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Hakkında

İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi projesi, “İzmir'in Uluslararası İnovasyon ve Girişimcilik Kentine Dönüşümü” vizyonu doğrultusunda ortaya çıktı.

Merkez, İzmir Ticaret Odasının Pasaport'ta yer alan eski hizmet binalarında konumlandı ve İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ve Ege Genç İş İnsanları Derneği paydaşlığında kurulan İzQ Anonim Şirketi tarafından yönetiliyor.