İzQ ve Kontak, geleceğin girişimcilerini yetiştirecek

İzmir'in uluslararası düzeyde girişimcilik ve inovasyon ekosisteminde yer alması misyonuyla kurulan İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, Kontak-Yenilikçi Öğrenme Merkezi'yle işbirliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında İzQ tarafından 500 çocuğa yönelik Robotik Kodlama ve 3B Tasarım konularında yenilikçi atölyeler düzenlenecek.

İzmir'in teknoloji üssü İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi kapılarını çocuklara açıyor. Çocukları, erken yaşta yenilikçi teknolojilerle buluşturacak olan İzQ, geleceğin girişimcilerini bugünden yetiştirmeyi amaçlıyor. Kentimiz İzmir Derneği'nin sosyal girişimi olan Kontak - Yenilikçi Öğrenme Merkezi'yle yapılan işbirliği kapsamında 10-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik her biri 10 saat sürecek 50 atölye düzenlenecek. 21. yüzyıl becerilerine sahip, üretken ve duyarlı dünya vatandaşları olarak yetişmelerini amaçlayan bu atölyelerde çocuklar; kodlama ve algoritmik düşünme, ışık matrisi, motor kullanımı ve mesafe, kuvvet, jiroskop, renk sensörleri gibi konularda gelişim gösterecek. Ayrıca çocuklar her geçen gün daha da yaygın hale gelen 3B yazıcıların kullanımını öğrenirken, üç boyutlu tasarım teknikleri, nesne modelleme ve 3B baskı alma gibi konularda da uygulamalı olarak atölyelere dahil olacaklar.

Özgener: "Geleceğimizi şekillendireceğiz”

İzQ İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nin kurulduğu günden bu yana İzmir'in girişimciliğin merkezi olması hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten İzmir Ticaret Odası ve İzQ Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Paydaşlarımızla bu yola çıkarken, toplumun her kesimine ulaşmak önceliğimiz oldu. Çocuklarımıza yönelik çalışmalar, kentimizin girişimcilik konusundaki hedefine ulaşmasında büyük önem taşıyor. İzQ İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nin donanımından artık çocuklarımız da yararlanacak. Öğrencilerimiz, merkezin teknolojik altyapısıyla kendilerini bir üst seviyeye taşıyabilecek. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu gençleri ülkemize kazandırırken, çok önemsediğimiz çocuklarımızın da eğitim temelini sağlam atacağız” dedi.

Yüce: "Potansiyel girişimcileri yetiştireceğiz”

İzQ İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi ile böyle bir işbirliği yaptıkları için oldukça mutlu ve umutlu olduklarını dile getiren Kentimiz İzmir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yüce, “İzQ kentimiz için çok önemli bir misyonla ve çok değerli ortaklarla kurulmuş bir kurum. Kuruluş amacına baktığımızda derneğimizin sosyal girişimi olan Kontak - Yenilikçi Öğrenme Merkezi ile bu anlamda örtüşen birçok ortak yönü var. Bu işbirliğiyle İzmir'in gelecekteki potansiyel girişimcilerini bugünden yetiştirmeyi hedefliyoruz. İzQ'nun yönetim kurulu üyeleri, değerli başkan ve ekip arkadaşlarına süreçteki yaklaşımları için çok teşekkür ederiz.” dedi.