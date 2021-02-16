İZSİAD, İzmir için Yaşar Üniversitesi ile ortak proje üretecek

Toplantıda iş birliğinin yapısı, kapsamı ve ayrıntıları konuşulurken, ortak proje geliştirme fikri de benimsendi.

İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) ile Yaşar Üniversitesi, iş birliği kararı aldı. Yaşar Üniversitesinde düzenlenen toplantıya; Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller, İZSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Atila Sezgin, İbrahim Gökçüoğlu, Hüseyin Cengiz ve Ali Kara katıldı.

Toplantıda, ortak çalışma, proje geliştirme ve sorunlara birlikte çözüm bulma hedefiyle iş birliği yapma kararı alındı. Toplantının açılışında konuşan İZSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Atila Sezgin, Yaşar Üniversitesi ile iş birliği yapmak istediklerini söyleyerek, karşılıklı sorunları tespit edilmesi, çözüm bulunması ve her iki tarafında karşılıklı fayda sağlaması hedefi ile hareket ettiklerini söyledi.

Sorunların çözümüne kurum olarak üniversitelerin genellikle dahil olmadığını, problem çözme yükünün salt hocaların sırtına bırakıldığını söyleyen Sezgin, "Böyle olunca da sanayici bir tek hocaya güvenerek adım atmaktan çekiniyor. Sanayici kurum olarak üniversite yönetiminin hocanın arkasında olduğunu hissetmeli; ancak o zaman karşılıklı olarak güvenli ve cesaretli adım atılır. Bunu sağlamak için Yaşar Üniversitesi ile bir araya geldik, umuyorum güzel bir birliktelik yaratacağız” dedi.

Üniversitenin sanayicinin yaşadığı sorunlara nasıl destek olabileceğini, nasıl bir kurumsal model oluşturabileceklerini araştıracaklarını söyleyen Sezgin, “Nihayetinde üniversite sanayi işbirliğini hayata geçirmek için bugün ilk adımı atıyoruz” diye konuştu.

Stratejik öncelik birliktelik

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer de, toplantıda yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Stratejik önceliklerden birinin sanayi üniversite iş birliğini arttırmak olduğunu söyleyen Rektör Dinçer, “Her iki tarafında kazanacağı projeler içinde olmak, birlikte dış destekleri de alarak katma değer oluşturmak ana hedefimiz. Bu anlamda İZSİAD ile olan iş birliğini tam anlamıyla destekliyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Levent Kandiller, Yaşar Üniversitesinin birimleri, yapısı ve organizasyonları hakkında bir bilgilendirme sunumu yaptı.

Problem sanayiciden, çözüm üniversiteden

Sunum sonrasında Prof. Dr. Atila Sezgin, sanayicilerin acil sorunlarına acil çözüm üretilmesini beklediğini belirtirken, İbrahim Gökçüoğlu ise bu tarz üniversite sanayi iş birliğinin her zaman dillendirildiğini; ama çözüm odaklı olamadığını belirterek, “Ancak burada görüyorum ki son derece hedef odaklı iki kurum var. Başarılı olacağımızı düşünüyorum” dedi. Ali Kara ise firmasında yürüttükleri Ar-Ge faaliyetlerini anlatırken, Hüseyin Cengiz ise nihai sonuç alınabilecek projelere odaklanılması gerektiğine dikkat çekti.