İzsiz tiroit ameliyatı

Dr. Özer Makay, Özel Sağlık Hastanesinin ilk izsiz tiroit ameliyatını gerçekleştirdi.

Gözde Grubu bünyesinde uzun bir aradan sonra kapılarını yeniden açan Özel Sağlık Hastanesinde göreve başlayan Endokrin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Özer Makay, bu konudaki deneyimlerini toplum sağlığı için paylaşmaya devam edeceğini söyledi.

Endoskopik teknolojiyi kullanarak gerçekleştirdikleri izsiz troit ameliyatlarında başarılı sonuçlar elde ettiklerini kaydeden Prof. Dr. Özer Makay, operasyonun görünür hiçbir iz olmaksızın yapıldığını ve hastanın günlük yaşamına erkenden dönebildiğini de dile getirdi.

İzsiz tiroit ameliyatının kesi yapılmadan gerçekleştirildiğini anlatan Makay, "Ameliyatı alt dudaktan girerek, endoskobik cihaz kullanılarak oluşturulan 3 tünel aracılığıyla yapıyoruz. Açık ameliyatta hastanın boynunda iz kalıyor. Bu ameliyatta ise bu iz oluşmadığı için bazı hastalar tarafından daha çok tercih ediliyor" dedi.

Prof. Dr. Makay, izsiz tiroit ameliyatını gerçekleştiren önemli merkezlerden biri olmak istediklerini ve bu konuda her türlü deneyim ve teknolojik imkanlarla birlikte çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.