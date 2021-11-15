İZSU bütçesinin yüzde 47'si kentsel yatırımlara

2022 yılı bütçesi ve performans programını meclisin onayına sunulmak üzere hazırlayan İZSU Genel Müdürlüğü, önümüzdeki yıl 3 milyar 800 milyon liralık kurum bütçesinin yüzde 47'sini yatırım kalemlerine ayırdı. Tarihinin en büyük kentsel yatırım faaliyetlerini hayata geçirmeye hazırlanan İZSU yağmur suyu ayrıştırma projeleri, içme suyu ve atık su arıtma yatırımlarında önemli aşamalar kaydetmeyi hedefliyor.

2022 mali yılı bütçesini İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin onayına sunmak üzere hazırlayan İZSU Genel Müdürlüğü, önümüzdeki yıl tarihinin en büyük yatırımlarını hayata geçirmeyi hedefliyor. Yağmur suyu ayrıştırma hatları ile körfezi yeniden eski günlerine döndürecek projeleri başlatan, kentin atık su arıtma kapasitesini artıran ve arıtma kalitesini geliştiren tesislerin temelini atan, 30 ilçede kesintisiz ve sağlıklı içme suyu için çalışma yürüten İZSU, 3 milyar 800 milyon liralık 2022 yılı bütçesinin 1 milyar 789 milyon liralık bölümünü yatırımlara ayırdı.

İZSU Genel Müdürlüğü taslak bütçesinin yüzde 30,1'ini mal ve hizmet alımları, yüzde 9,8'ini personel giderleri, yüzde 13,5'ini ise elektrik ve akaryakıt giderleri oluşturdu.

Atık su yönetimi için 857 milyon liranın üzerinde bütçe

İZSU Genel Müdürlüğü gider kalemleri arasında en büyük pay atık su yönetimi yatırımlarına ayrıldı. İZSU, atık suların doğaya zarar vermeden toplanmasını, arıtılmasını ve yeniden kullanılmasını sağlamak amacıyla yeni atık su şebekesi imalatları, atık su arıtma tesislerinin işletilmesi, yeni tesislerin projelendirilmesi ve yapılması için 2022 yılında 857 milyon liranın üzerinde yatırım yapacak.Ayrıca 2022 yılı içerisinde kent genelinde 80 kilometre uzunluğunda kanalizasyon şebekesi imalatı ve 207 kilometre uzunluğunda bakım, onarım, yenileme ve kısa metrajlı kanalizasyon hattı imalatı yapılacak.

2022 yılında Kemalpaşa Ulucak Atıksu Arıtma Tesisi, Karaburun Mordoğan Atıksu Arıtma Tesisi, Seferihisar Düzce-Turgut Mahallesi Paket Atıksu Arıtma Tesisi, Torbalı Atıksu Arıtma Tesisi 2. Etap İnşaatı, Seferihisar Ulamış Mahallesi Paket Atıksu Arıtma Tesisi, Yazıbaşı Ayrancılar Atıksu Arıtma Tesisi 2. Etap İnşaatı, Urla Özbek Mahallesi Paket Atıksu Arıtma Tesisi projelerinin önemli bir kısmı hayata geçirilecek.

Yapımına başlanması hedeflenen projeler arasında ise Bademler Paket Atıksu Arıtma Tesisi, Aliağa Çakmaklı Paket Atıksu Arıtma Tesisi, Torbalı Ahmetli Paket Atıksu Arıtma Tesisi, Menderes Efemçukuru Paket Atıksu Arıtma Tesisi, Torbalı Bülbüldere Paket Atıksu Arıtma Tesisi, Yenişakran Atıksu Arıtma Tesisi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Atıksu Arıtma Tesisi ve Kiraz Atıksu Arıtma Tesisiyer alıyor.

Kesintisiz içme suyu için 574 milyonluk yatırım

Suyun erişilebilirliğini artırmak ve kayıp kaçakları önleme çalışmaları için harcanacak toplam miktar 574 milyon liraya yaklaşıyor. Önümüzdeki yıl sadece şebeke ve iletim hatlarının yapımı, mevcut hatların bakım ve onarım çalışmaları için kurum bütçemizden yaklaşık 372 milyon lira harcanacak.

Yıl içerisinde Çeşme, Torbalı, Seferihisar, Kiraz ve Tire ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde 300 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesi imalatı hedefleniyor. Ayrıca kent genelinde yaklaşık 650 kilometre içme suyu şebeke ve branşman hattında bakım, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştirilecek.

2022 yılı içerisinde, yapım çalışmaları tamamlanan Mordoğan Göleti İçmesuyu Arıtma Tesisi ve Karaçam Göleti İçmesuyu Arıtma Tesisi'nin işletmeye alınma sürecine devam edilecek. Halkapınar Kuyuları Arsenik Arıtma Tesisi, Foça Musabey Kuyuları İçmesuyu Arıtma Tesisi, Dikili Çandarlı Göleti İçmesuyu Arıtma Tesisi ve Bozköy İçmesuyu Arıtma Tesisi projelerinin önemli bir kısmının yapım çalışmalarının ise tamamlanması planlanıyor.

Yağmursuyu ayrıştırma çalışmaları için 223 milyon liralık yatırım

İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılındaki en iddialı çalışmaları arasında yağmur suyu ve kanalizasyon sisteminin ayrıştırılması çalışmaları yer alıyor. “Yüzülebilir Körfez” hedefi ve taşkınları önleyecek projeler kapsamında yürütülecek çalışmalar, 223 milyon liranın üzerinde bir bütçeyle hayata geçecek.

2021 yılında Konak, Bornova, Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli ve Bayındır ilçelerinde 186 milyon liralık yatırımla başlatılan 115 kilometrelik yağmursuyu ayrıştırma hattının imalatları devam edecek. Bunun yanı sıra projeleri tamamlanan ve tamamlanmak üzere olan 180 kilometre uzunluğunda yağmursuyu ayrıştırma hattının yapımına başlanması hedefleniyor.

İZSU mevcut yağmur suyu hatlarını etkin ve verimli şekilde yönetmek amacıyla bakım, temizlik ve benzeri çalışmalar için 70 milyon liranın üzerinde harcama yapacak.

Sel ve taşkınları önlemek, etkilerini azaltmak için 2021'de yapılan yoğun çalışmalara ek olarak yapılacak dere ıslahı ve benzeri çalışmalar içinse kurum bütçesinden 43 milyon liradan fazla pay ayrıldı. Çalışmalar kapsamında 12 kilometre uzunluğunda dere ıslah projesi yıl içerisinde hayata geçirilecek.

Körfez'de sığlaşan kıyılarda dip tarama çalışmaları

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yüzülebilir Körfez hedefi kapsamında, Bostanlı'da doğal süreç içerisinde yaşanan sığlaşmayı ortadan kaldıracak çalışma da 2022'de hayata geçirilecek. Bölgede dip tarama çalışmaları yapılarak su sirkülasyonu sağlanacak, sığlaşmanın İzmir Körfezi'ne olan olumsuz etkileri ortadan kaldırılacak.

Yenilenebilir enerji projeleri

İZSU Genel Müdürlüğü, enerji tüketiminin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması hedefi doğrultusunda 2022 yılı sonuna kadar 9 ayrı bölgede toplam 31 megawatt kapasiteli güneş enerjisi sistemleri kuracak. Atık su ve içme suyu arıtma tesislerinin enerji tüketimleri bu santrallerden karşılanacak. İzin süreçleri devam eden ve 2022 yılında tamamlanması planlanan sistemlerin hayata geçmesi ile birlikte enerji tüketiminden yıllık 30 milyon liralık tasarruf sağlanacak.

Geri kazanım ünitelerinden sulama suyu elde edilecek

Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının azaldığı bölgelerde yer alan atıksu arıtma tesislerine geri kazanım üniteleri kurulacak. Bayındır Hasköy Atıksu Arıtma Tesisi, Ödemiş Atıksu Arıtma Tesisi ve Tire İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ne kurulacak olan geri kazanım ünitelerinden “A sınıfı sulama suyu” kalitesinde su elde edilecek.Geri kazanılmış sular tarımda, yeşil alanlarda ve sanayide kullanılacak.

Tarifelere yeni düzenleme

İZSU Genel Müdürlüğü özellikle son dönemde ciddi artış gösteren enerji maliyetleri başta olmak üzere yükselen giderleri karşılayabilmek için su tarifelerinde düzenlemeye gitti. Ayrıca iklim krizi nedeniyle azalan su kaynaklarını korumak ve su tasarrufunu teşvik etmek için daha önce 0-13 metreküp arası tüketimler için uygulanan 1. kademe tarife 0-10 metreküp olarak düzenlenecek.

Ocak ayından bugüne inşaat demirinde yüzde 54, motorinde yüzde 23,5, elektrikte yüzde 64, doğalgazda ise yüzde 144 oranına ulaşan fiyat artışları ve doların ise yüzde 32'lik yükselişini tüketicilere en alt seviyede yansıtmayı hedefleyen İZSU, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre konutlarda kullanılan suyun birinci kademesine yüzde 18, ikinci kademesine yüzde 30 fiyat artışı uygulanmasını teklif edecek.