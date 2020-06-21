İZSU, Torbalı ve Urla'da paket arıtma tesisleri kuruyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, atık suların minimum alanda ve personel gerektirmeden "otomatik" olarak arıtıldığı paket arıtma tesislerinin sayısını artırıyor. İZSU, 2020 yılında Torbalı ve Urla'da iki yeni paket arıtma tesisi daha hizmete alacak.

Avrupa Birliği standartlarında arıtma tesisi, arıtılan atık su miktarı ve arıtma kalitesi ile Türkiye'ye örnek olan İzmir'de arıtma hamlesi sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin yanı sıra nüfusu az olan küçük yerleşimlerde evsel atıkların biyolojik arıtma teknolojisi ile arıtılmasını sağlamak amacıyla paket arıtma tesisleri kuruyor. 2019 yılı içerisinde 2 milyon 89 bin liralık yatırımla 5 paket arıtma tesisi kuran İZSU Genel Müdürlüğü, 2020 yılı içerisinde de iki yeni paket arıtmayı daha devreye alacak. Bu kapsamda Torbalı'nın bin 74 nüfuslu Ahmetli mahallesinde 9 bin 300 metrekarelik alan üzerinde paket arıtma tesisi inşa edilecek. Tesis, 160 metreküp arıtma kapasitesine sahip olacak. Urla'nın bin 732 nüfuslu Özbek Mahallesinde ise 1000 metrekarelik hazine alanı üzerinde paket atık su arıtma tesisi kurulacak. İZSU, 125 metreküp arıtma kapasitesine sahip olacak tesisle ilgili imar plan çalışmalarını tamamladı. Her iki tesisin de uygulama projeleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce onaylandı.